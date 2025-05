Lauana Prado se declara à namorada Tati Dias: 'gostosa, uma delícia'

A cantora sertaneja Lauana Prado, que estourou em 2018 com a música "Cobaia". Apesar de a letra ser uma sofrência, atualmente, Prado está vivendo um momento feliz ao lado da influenciadora Tati Dias. Elas estão namorando oficialmente desde junho de 2024. Recentemente, a cantora utilizou as redes sociais para fazer uma declaração à sua amada.

Os cliques foram selecionados para uma publicação em homenagem ao aniversário da influenciadora, no último dia 5. "Celebrar sua vida é tão gostoso quanto viver ela do seu lado. Isso porque desde que você chegou ela tem sido assim: cheia de momentos de alegria, amor, intensidade, energia boa e muita… muita risada.", iniciou a cantora.

Lauana Prado e Tati dias compartilham momentos desde 2024 (Reprodução / Instagram @lauanaprado)

VEJA MAIS

Prado aproveitou a oportunidade para falar sobre os seus sentimentos e o que pensa da namorada: "Você é isso aí: Linda, gostosa - por dentro e por fora - uma delícia de ser humano que quem conhece sempre se apaixona, igual eu, todos os dias de novo e de novo".

A declaração não para por aí. "Sorte a minha de dividir os momentos mais especiais da vida do seu lado. Te conhecer foi uma das coisas mais avassaladoras e bonitas que me aconteceram nos últimos anos… e, às vezes, nos dias que estamos no silêncio dos nossos melhores momentos, que você tá ali comigo inteira e me amando, eu só consigo te olhar profundamente e, como numa oração íntima e silenciosa, agradecer a Deus por te mandar pra mim", completou.

Lauana Prado e Tati Dias estão juntas desde junho de 2024 (Reprodução / Instagram @lauanaprado)

A cantora fez alguns votos para a influenciadora: "O que te desejo são as melhores coisas do mundo, que Deus te proteja e te cuide todos os dias. É o mínimo que vc merece. Muita vida pra você, meu amor! Que vc siga sendo essa alma linda, leve, gostosa e siga sendo feliz todos os dias da sua vida (porque sei, inclusive, que é a sua coisa preferida no mundo)".

Lauana conta que deu preferências para os registros mais significativos para elas. "Aqui selecionei aquele tipo de mídia que não tem glamour, mas que são daquelas que de tão especiais merece sair da nossa galeria. Te amo! Viva você", finalizou.

Tati, que é mãe de Bento de 3 anos, também fez o mesmo no aniversário de Lauana, em março.

Lauana Prado, Tati Dias e Bento, de 3 anos (Reprodução / Instagram @lauanaprado)

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)