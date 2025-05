Cena Bis: Capital Inicial celebra 25 anos do Acústico MTV com show lotado em Belém

Com uma trajetória que atravessa gerações, o Capital Inicial se apresentou em Belém no último sábado (17) com um show repleto de nostalgia e clássicos do rock nacional. A apresentação aconteceu na Assembleia Paraense, no bairro do Marco, e fez parte da turnê que celebra os 25 anos do icônico álbum Acústico MTV, lançado em 2001 — um dos trabalhos mais marcantes e bem-sucedidos da carreira da banda brasiliense.

Quase com a mesma formação original, o grupo subiu ao palco acompanhado do violonista e backing vocal Kiko Zambianchi, e do percussionista Denny Conceição. O público lotou o espaço, em uma noite de ingressos esgotados e coro coletivo em cada refrão.

Em 2025, o Capital Inicial comemora oficialmente os 25 anos do Acústico MTV, um marco não apenas para a banda, mas para toda uma geração que viu o rock nacional ganhar novo fôlego nos anos 2000. Curiosamente, o projeto nasceu em um momento em que o grupo estava apenas retomando os palcos, após cinco anos de hiato. A volta aconteceu em 1998, inicialmente com a proposta de fazer apenas alguns shows nostálgicos.

No entanto, a recepção foi tão positiva que logo veio o convite para gravar um novo disco, Atrás dos Olhos, e, na sequência, o especial da MTV. O Acústico foi intensamente ensaiado e gravado em uma única noite, com participações especiais de Kiko Zambianchi e Zélia Duncan.

O resultado foi um sucesso estrondoso: o álbum vendeu milhares de cópias, emplacou hits nas rádios, levou a banda ao palco do Rock in Rio em 2001 e se tornou referência, inclusive, para artistas de outros gêneros. Mesmo após mais de duas décadas, o disco continua entre os mais ouvidos nas plataformas de streaming e mantém sua relevância no cenário musical brasileiro.

Para celebrar esse marco, o Capital Inicial programou uma turnê especial com 25 shows ao longo de 2025, trazendo de volta a essência do projeto original. Além disso, a banda deve lançar um novo EP e promete uma produção caprichada, resgatando a atmosfera que transformou o Acústico MTV em um verdadeiro fenômeno.