Belém em harmonia: Festival Internacional celebra a arte musical

O mundo sem música, na melhor das hipóteses, seria um lugar sem graça. Além de dar ritmo à vida, ela está presente na maior parte dos momentos da vida das pessoas. Entretanto, para que essa arte permaneça com essa capacidade singular em prol dos ouvintes, é necessário que músicos, compositores, intérpretes, estudantes e público, em especial, os jovens, tenham um espaço para o intercâmbio de suas impressões e conhecimentos acerca da prática musical. E aí é que entra o 37º Festival Internacional de Música do Pará (37º Fimupa), a ocorrer de 1º a 5 de junho próximo, em Belém. O evento, em promoção do Governo do Estado, por meio da Fundação Carlos Gomes, terá com 17 concertos em locais variados da capital paraense. Como atração a parte, será realizado o II Encontro de Flautas Doces e o Encontro de Violões do Instituto Estadual Carlos Gomes (IECG).

Assim, pela proposta do festival, quem sempre teve vontade de conhecer de perto a sonoridade de instrumentos musicais e como se dá a relação de músicos com violões, flautas, violinos e outros itens do universo sonoro, não pode deixar de conferir as atrações do evento, cujo tema este ano é "IECG: 130 anos de educação musical na Amazônia" (marco consolidado em 24 de fevereiro de 2025). O 37º Fimupa terá um leque de atrações. Além dos talentos do Pará, vão se apresentar músicos convidados de Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo e Alemanha.

As apresentações ocorrerão no Theatro da Paz, cujo acesso se dará mediante a doação de um quilo de alimento não perecível a ser entregue no dia do concerto; na Igreja de Santo Alexandre e na Sala Ettore Bosio, na sede do IECG. Nesses dois locais, a entrada será franca.

A criatividade musical do grupo Quaternaglia poderá ser conferida no festival (Foto: Instagram)

Em sua essência, o Fimupa visa proporcionar uma troca de experiência entre músicos de diversas partes do Brasil e do mundo e ainda promover um encontro do erudito com o público paraense. Entre as atrações do festival está a Orquestra Sinfônica Carlos Gomes; o grupo de violões Quaternaglia, de São Paulo; o grupo Flauta de Bloco, de Pernambuco; Camerata Acadêmica do IECG, grupo Flautarium (RS); Orquestra de Flautas Stuttgarter UNBLOCKED flötenorcherter, da Alemanha; Banda Sinfônica do Marajó e a Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz.

Como repassa Joel Praseres Costa, diretor técnico da Fundação Carlos Gomes e organizador do evento, "os músicos convidados, além de participarem da programação artística, também ministrarão masterclass para os alunos do IECG e estudantes externos que se inscreverem nas aulas gratuitas".

"Esse festival é o unico evento na região norte do Brasil na área da música erudita e de concerto. Portanto, sua realizaçao ao longo desses anos tem contribuído decisivamente para a formação musical dos estudantes de música de Belém e na formação de plateia", ressalta o diretor da FCG.

O 37º Fimupa vai mostrar ao público as sonoridades dos instrumentos de percussão, como o trabalho do grupo dessa área musical na FCG (Foto: Divulgação)

Encontro sonoro

Para promover o ensino musical e o intercâmbio com músicos convidados, alunos e público externo, o Fimupa 2025 realizará pela primeira vez, dentro da programação pedagógica, o II Encontro de Flautas Doces e o Encontro de Violões do Instituto Estadual Carlos Gomes.

"Neste ano teremos uma programação com várias oportunidades educativas para os estudantes de música, pois em 2025 comemoramos os 130 anos da nossa escola de música, e nada mais especial do que oportunizar aos alunos experiências com professores renomados da área, reforçando nosso compromisso com o ensino da música no Estado, visto que as atividades são destinadas aos alunos da instituição e alunos externos", garante Joel Costa.

Como professores, estudantes e músicos, 2025 é um ano de celebração. "

Uma escola de música tão tradicional Completar 130 anos de historia em plena Amazônia é um ato de resistencia. O IECG é a terceira escola de música que se mantém em funcionamento até hoje, sem ter sido absovida por uma outra instituição", destaca Joel.

As informações e programação das aulas serão divulgadas em breve no site www.fcg.pa.gov.br e redes sociais oficiais da Fundação Carlos Gomes.



Programação artística:



Sala Ettore Bosio

01.06.2025 – 17h

Grupo de Percussão da FCG

02.06.2025 – 17h

Flautarium – Conjunto de Flautas Doces da UFRGS

Coordenação: Profª Lúcia Carpena

03.06.2025 – 17h

Quinteto de Metais da FCG

04.06.2025 – 17h

Trompete Ensemble

05.06.2025 – 17h

Cassio Caponi e Camerata Acadêmica do IECG

Regência: Pedro Messias

Igreja de Santo Alexandre

01.06.2025 – 18h

Flautas Doces da Amazônia e turma da Iniciação Musical

Coordenação: Profº Acacio Cardoso & Eliane Fonseca

02.06.2025 – 18h

Orquestra Sinfônica Carlos Gomes

Regente: Pedro Messias

03.06.2025 – 18h

Flauta de Bloco (PE)

Direção: Daniele Barros

04.06.2025 – 18h

Orquestra de Flautas Stuttgarter UNBLOCKED flötenorcherter (ALE)

Direção: Hans Joachim Fuss

Theatro da Paz

01.06.2025 – 11h

Banda Sinfônica do Marajó

Regente: Marcelino Tavares

01.06.2025 – 20h

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz

Solistas: Quaternaglia (Chrystian Dozza, Fabio Ramazzina, Thiago Abdalla e Sidney Molina)

Solista Violoncelo: Antonio Lauro Del Claro

Regente: Barry M.Ford

Piano: Ariel Lima

02.06.2025 – 20h

Orquestra Jovem Vale Música

Solista: Roger Brito

Regente: Renan Cardoso

03.06.2025 – 20h

Açaí Jazz Band

Regente: Kim Freitas

04.06.2025 – 11h

Banda Sinfônica Acadêmica do 37º Festival Internacional de Música do Pará

04.06.2025 – 20h

Amazônia Jazz Band

Regente: Barry Ford

05.06.2025 – 11h

Concerto Didático com Orquestra de Flautas Stuttgarter UNBLOCKED flötenorcherter (ALE)

Direção: Hans Joachim Fuss

05.06.2025 – 20h

Banda Sinfônica Carlos Gomes

Regente: Ricardo Aquino