Artistas paraenses recebem Ordem do Mérito Cultural entregue por Lula; saiba quem são

A cultura amazônica vai ecoar no coração do Rio de Janeiro nesta terça-feira (20), às 17h. Em uma cerimônia simbólica e histórica, a Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior honraria pública da cultura brasileira, será entregue no Palácio Gustavo Capanema, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra da Cultura, Margareth Menezes. A solenidade marca os 40 anos do Ministério da Cultura e a reabertura do edifício icônico, fechado há uma década.

Entre os 112 nomes reconhecidos nacionalmente este ano, quatro personalidades ligadas ao Pará representam com força a diversidade e a riqueza cultural da região Norte: o artista popular Mestre Damasceno, a cantora e compositora Dona Onete, o escritor Daniel Munduruku e a atriz Maeve Jinkings. A presença dos quatro nomes paraenses na lista simboliza a potência criativa da Amazônia e reafirma o papel fundamental da cultura nortista na formação da identidade brasileira.

Um dos grandes destaques da cerimônia é o marajoara Damasceno Gregório dos Santos, o Mestre Damasceno. Com mais de 50 anos dedicados à cultura popular, ele é referência na preservação e valorização das tradições da Ilha do Marajó. Criador do Búfalo-Bumbá de Salvaterra, manifestação que une elementos do auto do boi com o imaginário quilombola amazônico, também fundou o Conjunto de Carimbó Nativos Marajoara e idealizou o Cortejo do Carimbúfalo e o Festival de Boi-Bumbá de Salvaterra, que chega à sua segunda edição em 2025.

Sua produção artística é vasta: são cerca de 400 composições autorais e seis álbuns gravados. Ao longo da carreira, recebeu prêmios como a Comenda Eneida de Moraes, a Medalha Mestre Verequete e teve sua obra reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Pará. Em 2024, tornou-se imortal da Academia Marajoara de Letras. Para o artista, a honraria é motivo de orgulho coletivo:

“Não é só o significado. É felicidade de saber que a gente acaba de receber um prêmio dos mais valorosos desse nosso Brasil. É felicidade não só para mim, mas para todo esse povo ao nosso redor. A gente sabe o quanto representa esse povo, o quanto luta por uma cultura melhor” afirmou o mestre.

Outro nome celebrado nesta edição da OMC é Ionete da Silveira Gama, a Dona Onete. Com carisma irresistível e uma voz marcante, ela ganhou projeção nacional ao criar o “carimbó chamegado”, ritmo que mistura sensualidade, tradição e identidade amazônica. Ex-professora de história e ativista cultural, Dona Onete lançou seu primeiro álbum solo aos 73 anos, provando que talento e expressão cultural não têm idade. Com uma carreira que ultrapassa fronteiras, tornou-se embaixadora informal da música nortista e símbolo de empoderamento feminino.

Também será condecorado o escritor e ativista Daniel Munduruku, nascido em Belém e pertencente ao povo Munduruku. Com mais de 50 livros publicados, voltados principalmente para o público infantojuvenil, ele é referência nacional na valorização das culturas indígenas e na luta contra o apagamento histórico desses saberes. Ganhador de prêmios como o Jabuti, Daniel é reconhecido por seu trabalho de formação de leitores, especialmente em comunidades escolares. Sua produção aborda temas como identidade, ancestralidade e pertencimento. “Escrever é um ato político e pedagógico”, costuma afirmar o autor, que percorre escolas, universidades e eventos culturais com sua literatura potente.

A atriz Maeve Jinkings completa o quarteto paraense homenageado. Natural de Brasília, mas criada em Belém, Maeve tem uma trajetória sólida no cinema, teatro e televisão. É conhecida por seus papeis marcantes em filmes como “Aquarius”, “Boi Neon” e “O Som ao Redor”, além de novelas e séries de TV. Com atuação intensa e profunda, ela se tornou uma das artistas mais respeitadas do audiovisual brasileiro. Formada em comunicação e artes cênicas, Maeve também é engajada em causas sociais, sobretudo as ligadas aos direitos das mulheres e à visibilidade das artes periféricas.

A edição de 2025 da Ordem do Mérito Cultural marca a retomada da premiação, suspensa desde 2019. Neste ano, além das 112 pessoas físicas, 14 instituições culturais também serão homenageadas. As indicações foram feitas por meio de consulta pública, que recebeu mais de 11 mil sugestões da sociedade civil. As áreas contempladas incluem música, literatura, audiovisual, artes visuais, culturas urbanas, indígenas e tradicionais.

A cerimônia, que será transmitida ao vivo pelas redes do Ministério da Cultura, reforça o papel simbólico da cultura como alicerce da democracia e do desenvolvimento social. Para a ministra Margareth Menezes, a retomada da OMC é um reconhecimento necessário:

A volta da Ordem do Mérito Cultural é um marco importante, pois valoriza aqueles que constroem a nossa cultura com dedicação e talento. É o reconhecimento da cultura enquanto pilar para a democracia e para um país mais inclusivo e diverso.

Com a presença de artistas, autoridades e representantes de movimentos culturais de todo o Brasil, o evento no Palácio Gustavo Capanema será também a celebração da resistência, da pluralidade e da memória cultural brasileira. E, entre tantos nomes de destaque, os paraenses se fazem presentes com força e representatividade, reafirmando que a Amazônia não apenas pulsa natureza, mas também arte, poesia e identidade.

*Laura Serejo (estagiária de jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)