Filho de Latino se pronuncia após ser chamado de dependente químico pelo cantor; veja

Nesta terça-feira (20), o cantor Latino usou as suas redes sociais para fazer um pronunciamento em que disse ter tido que expulsar um de seus filhos de casa por conta de dependência química e outros problemas, dentre eles agressões contra a mãe do filho em questão e contra a sua atual esposa. Após a publicação do vídeo, Guilherme Rocha, filho de Latino, publicou um vídeo e se defendeu das falas do pai escrevendo: “Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá”.

Segundo o cantor Latino, ele e Guilherme conviviam desde que foi comprovada a sua paternidade através de um teste de DNA, realizado em 2018. Fruto da relação de Latino com Verônica Rodrigues, Guilherme Rocha tentou trabalhar em diversas áreas como cantor e compositor, chegando a participar do clipe “Se Beber Não Case”, do pai.

VEJA MAIS

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)