Além de Mestre Damasceno, veja quem são os artistas contemplados pela OMC

O Prêmio Ordem do Mérito Cultural (OMC), maior honraria pública da cultura brasileira, foi entregue a 112 personalidades e 14 instituições em uma cerimônia realizada nesta terça-feira (20), no Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro.

O estado do Pará esteve representado no evento com a premiação de Mestre Damasceno, Dona Onete, o escritor Daniel Munduruku e a atriz Maeve Jinkings.

VEJA MAIS:

Além dos paraenses, a honraria também foi concedida a nomes importantes envolvidos com o filme Ainda Estou Aqui, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres, Walter Salles e Marcelo Rubens Paiva estiveram na cerimônia e receberam o prêmio das mãos do presidente Lula.

Entre as centenas de personalidades homenageadas pelo prêmio estão: Alceu Valença, Aldir Blanc (in memoriam), Alcione, Tony Tornado, Chitãozinho, Xororó, Chico César, Xuxa, Marília Mendonça (in memoriam), Martinho da Vila, Ney Matogrosso, entre outros.

A lista completa com os nomes dos homenageados pela OMC pode ser consultada no site do Ministério da Cultura.