Belém pode dividir com Recife o título de Capital Nacional do Brega

O senador Beto Faro (PT-PA) apresentou um recurso para que o projeto de lei (PL 2521/2021), que declara Recife como Capital Nacional do Brega, seja apreciado pelo Plenário do Senado Federal. O projeto havia sido aprovado de forma terminativa na Comissão de Educação e Cultura, sem necessidade de passar por votação no Plenário. Agora, com o recurso apresentado, o tema será debatido por todos os senadores.

“Fiz um recurso ao plenário e tô articulando e já tenho acordo com o autor do projeto pra estabelecer as duas cidades como capital”, afirmou o senador Beto Faro. No requerimento, ele destaca que a proposta original não atende aos critérios da Lei nº 14.959/2024, que exige manifestação oficial do legislativo municipal e realização de consulta ou audiência pública — o que não ocorreu no caso de Recife.

O parlamentar lembra ainda que o brega foi reconhecido oficialmente como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará em 2021, por meio da Lei estadual nº 9.310, e que Belém é considerada um dos maiores polos do gênero, com estilos como tecnobrega, calypso e melody, além das tradicionais aparelhagens.

O senador Jader Barbalho (MDB-PA) também aderiu ao requerimento apresentado por Beto Faro. A reportagem procurou a assessoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), mas até o fechamento desta matéria ele não se pronunciou.

A mobilização em defesa de Belém também se articula fora do Senado. Um grupo de artistas paraenses planeja realizar, na próxima semana, um encontro na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) para solicitar apoio dos deputados estaduais.

“É muito complicada a situação por conta que a gente não pode deixar isso aí do jeito que tá”, disse a cantora Denise Lima, que está organizando o movimento.

A expectativa é que, com a repercussão do tema e o acordo em construção no Senado, Belém e Recife sejam reconhecidas juntas como Capitais Nacionais do Brega, valorizando a importância histórica e cultural de ambas para esse gênero musical tipicamente brasileiro.