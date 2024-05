Cantora Lauana Prado denuncia casos de homofobia: 'Dentro e fora do bakstage'

A cantora Lauana Prado, na última segunda-feira (27), durante sua participação no programa "Conversa com Bial", fez revelações contundentes sobre sua trajetória profissional e pessoal. A cantora relatou ter enfrentado casos de homofobia tanto nos bastidores da indústria musical quanto em sua vida cotidiana. Contudo, destacou sua postura em trazer seu relacionamento amoroso para a esfera pública, buscando abordar o tema de forma natural e sem que se tornasse uma questão central.

Além disso, Lauana compartilhou detalhes sobre a escolha de seu nome artístico, revelando a influência decisiva de Fernando Zor, seu parceiro e renomado músico. Ela destacou a importância do apoio de Zor na construção de sua identidade artística e na tomada de decisões estratégicas para sua carreira.

A cantora também falou, no programa, sobre sua recente reinterpretação da música "Escrito nas Estrelas", originalmente gravada por Tetê Espíndola e que alcançou novamente o sucesso após ser cantada em "A Fazenda" por Márcia Fu. Prado expressou sua vontade de imprimir sua própria personalidade na interpretação da canção, ressaltando os desafios de seguir os passos de uma artista tão reconhecida como Espíndola.

A entrevista de Lauana Prado no "Conversa com Bial" ofereceu uma visão íntima e franca sobre sua jornada no mundo da música sertaneja, destacando sua resiliência diante de desafios pessoais e profissionais.