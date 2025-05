Marrone recebe alta do hospital após cair do palco durante show e passar por cirurgia

O cantor Marrone recebeu alta hospitalar na tarde desta terça-feira, 13, após sofrer um acidente e bater a cabeça durante uma apresentação no último sábado, 10. Em vídeo postado no perfil de Marrone, a irmã do sertanejo informou aos fãs que ele recebeu alta e já está em casa descansando. Segundo ela, Marrone deve ficar de repouso durante esta semana e só retornará ao trabalho na semana que vem.

Queda

No último sábado, 10, Marrone caiu do palco quando se despedia do público ao final de uma apresentação no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia. No domingo, 1, ele passou por cirurgia, segundo a assessoria. Ele teria se desequilibrado ao pisar em falso e acabou sofrendo o acidente.