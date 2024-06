Marrone é internado e passa por cirurgia devido a estágio avançado de doença; saiba qual

O cantor Marrone, de 58 anos, que faz dupla com o sertanejo Bruno, passou por uma cirurgia de emergência nos olhos nesta segunda-feira (17/06), em Goiânia. O artista foi diagnosticado com glaucoma em estágio avançado em ambos os olhos, o que levou os médicos a realizarem o procedimento, resultando em um afastamento de 15 dias dos palcos. A informação foi divulgada pela assessoria do artista no Instagram.

"Marrone foi internado no CBCO - Hospital de Olhos, onde foi operado e passa bem", esclareceu a nota.

A gravidade do quadro foi identificada durante uma consulta de rotina pelos médicos Dr. José Beniz Neto e Dr. Francisco E. Lima.

Segundo a assessoria, nenhum show da dupla será cancelado, pois Bruno continuará a cumprir a agenda de apresentações sozinho durante o período de recuperação de Marrone.