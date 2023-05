Cantor Bruno enfrenta denúncia por transfobia junto ao Ministério Público

No mais recente desenvolvimento, o cantor sertanejo Bruno, conhecido por sua parceria com Marrone, foi formalmente denunciado ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP) por um caso de transfobia. A denúncia foi apresentada pela Associação dos LGBTQIA+, na última quinta-feira (25), e solicita que o artista seja punido por constranger a repórter Lisa Gomes, da RedeTV!.

O deputado estadual suplente Agripino Magalhães, responsável pela representação, expressou sua indignação com o ocorrido: "Não é suficiente apenas nos indignarmos com casos de LGBTfobia. Precisamos agir. Indivíduos homofóbicos e transfóbicos devem ser responsabilizados e penalizados de acordo com a lei".

O caso da denúncia aconteceu no dia 12 de maio, quando Bruno foi entrevistado pela repórter trans Lisa Gomes durante um evento. Minutos antes da entrevista, de maneira invasiva, o cantor questionou se ela possuía um pênis, perguntando: "Você tem 'pau'?".

Desconfortável com a pergunta, a jornalista rebateu o cantor dizendo: "Como assim?". O cantor insistiu na pergunta transfóbica, sem se importar com as possíveis consequências negativas: "P**oca", disse ele.

Após o incidente, Bruno utilizou as redes sociais para se retratar. Em suas palavras: "Estou aqui para pedir desculpas à Lisa Gomes pelo que perguntei a ela. Fui totalmente infantil, totalmente irresponsável. Não há como voltar atrás no tempo, e quero pedir perdão a ela. Perdão, Lisa Gomes", declarou o cantor sertanejo.