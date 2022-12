Marrone, dupla do Bruno, é internado em hospital em São Paulo

O cantor Marrone, de 57 anos, da dupla com Bruno, apareceu na noite da última terça-feira (20), em um hospital em São Paulo. O artista precisou ser internado para tratar esofagite, após crise. Segundo Marrone, ele está bem.

“Tudo com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite”, começou Marrone.

O sertanejo não deu detalhes de quando receberá alta médica, nem se a internação afetará a agenda de shows da dupla.

O que é esofagite?

Caracterizada como uma inflamação do esôfago, a esofagite atinge a região que liga a boca ao estômago e causa dores ao engolir e na região. É a consequência do acúmulo de ácidos do estômago dentro do esôfago, infecção, determinados medicamentos e possíveis alergias.

