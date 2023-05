Cantor Bruno se manifesta após ser transfóbico com repórter Lisa Gomes

O cantor sertanejo Bruno, da dupla Bruno e Marrone, publicou um vídeo em seu Instagram Oficial na noite desta segunda-feira (15), pedindo perdão à repórter Lisa Gomes, da RedeTV!, após pergunta transfóbica em evento, enquanto a profissional do jornalismo fazia uma cobertura.

Lisa é uma mulher trans e ele a questionou durante a conversa: "você tem pau?". A fala transfóbica ocorreu no Villa Country, em São Paulo. Após a repercussão na web, Bruno se manifestou. "Eu tô aqui para pedir desculpas para Lisa Gomes. Fui totalmente infantil, inconsequente. Não tem como voltar no tempo. Eu quero pedir perdão a ela. Perdão, Lisa Gomes", disse.

Confira a publicação de Bruno:



A repórter da Rede TV! Lisa Gomes também se pronunciou por meio do seu Instagram, sobre as falas transfóbicas de Bruno e também agradeceu o acolhimento do público. "Eu vou ser muito breve. Quero agradecer o carinho, acolhimento, sentir esse abraço e energia positiva de vocês. Mas eu não posso deixar de falar que foi horrível o que eu passei e o que eu escutei. O que me trouxe a um lugar que eu não queria estar. A gente passa por um processo de transição, é doloroso, é difícil. Eu nunca soube lidar muito bem com a aceitação do corpo. Que vocês já sabem que falam das mulheres trans, que dizem que nascemos em corpo errado", iniciou.

"Eu tive meus direitos violados. Eu não estou aqui para chorar. Estou tomando calmantes desde sexta-feira. [...] Tudo isso me fez muito mal. E quando vem de um artista que é acamado pelo público. Enquanto artista, não tenho o que falar, voz incrível. Mas eu me senti desrespeitada por você, Bruno. E você nunca vai sentir isso. Como mulher, como mulher trans. Eu estava exercendo a minha função. Eu estava lá trabalhando. Para divulgar você, o seu trabalho", comentou.

Confira o pronunciamento de Lisa Gomes: