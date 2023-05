Bruno, da dupla com Marrone, é acusado de transfobia por Repórter da Rede TV

O sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, é acusado de transfobia com a repórter Lisa Gomes, da RedeTV!. O caso ocorreu antes uma entrevista na última sexta-feira (12), durante um evento no Villa Country, em São Paulo. Lisa, que é mulher trans, ia começar a entrevista com a dupla quando o sertanejo perguntou: "Você tem pau?".

O caso ocorreu no camarim da dupla, com diversas pessoas acompanhando o momento, incluindo a assessoria de imprensa do cantor e do espaço de shows. O caso foi divulgado pela colunista Fábia Oliveira.

O momento foi registrado por um celular que gravava os bastidores da reportagem. Ao colunista do portal UOL Pucas Pasin, Lisa disse que "se sentiu um lixo, invadida e desrespeitada". “Estou à base de calmantes desde sexta. Sei que a gente enfrenta preconceito a vida inteira, mas o ocorrido fez eu me sentir invadida. Para as pessoas pode parecer uma bobagem, mas não é”, declarou ao jornalista.

Lisa irá se reunir com seus advogados para analisar qual medida poderá tomar. A repórter pediu à Rede TV! que não exibisse a matéria inteira com Bruno. A RedeTV! confirmou que a entrevista não será exibida.

Bruno ainda não se manifestou sobre o episódio. A assessoria de imprensa do cantor informou ao UOL que até o fim do dia terá um posicionamento do artista.