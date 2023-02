Marrone é internado, em São Paulo, para fazer cirurgia plástica

O cantor Marrone está em São Paulo, onde vai passar por cirurgia plástica, neste sábado (4). De acordo com informações da coluna do Léo Dias, ele vai fazer lifting no rosto e também uma cirurgia no nariz. A cirurgia será realizada no Hospital São Luiz do Morumbi por Nicole Daher Coser Capovilla, cirurgiã especialista em nariz.

O lifting é um procedimento que visa tirar a expressão “caída” da face. Além disso, o cantor também vai operar o nariz, que é o foco principal da operação. O artista vem mostrando que está cuidando da aparência e praticando exercícios físicos.

Bruno & Marrone é uma dupla brasileira de música sertaneja, formada em Goiânia em 1988 pelos cantores Bruno e Marrone.