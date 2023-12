Bruno explica afastamento de Marrone dos palcos: 'O olho não voltou para o lugar certo'

Marrone, que faz dupla com Bruno, anunciou recentemente que vai se ausentar dos palcos por tempo indeterminado. O motivo seria um problema urinário que necessita de repouso. Porém, de acordo com a coluna Kátia Flávia, no último final de semana, quando Bruno se apresentava no Festival Alegria, em Curitiba, ele falou sobre o real motivo que deixou o companheiro longe dos shows.

“Ele foi fazer uma correção nos olhos, daquela outra cirurgia (para tratar um glaucoma) que ele tinha feito. Eu acho que ele fez muitos procedimentos ao mesmo tempo, e o olho não voltou para o lugar certo, na verdade”, explicou Bruno em entrevista ao jornalista Léo Dias.

“Aí ele foi fazer uma correção, um enxerto, demorou um pouco e teve de colocar um dreno para o xixi, a urina, aí quando foi colocar o dreno machucou o canal e começou a sangrar junto com a urina. Ele queria viajar com a bolsa, aí eu falei ‘Bicho deixa que eu vou, melhora aí, depois a gente continua normal. Mas assim, é uma coisa super tranquila. Agora estou curioso para saber como ficou”, complementou.

Bruno disse que Marrone está se recuperando de alguns procedimentos estéticos nos olhos e que ainda tenta colocar eles alinhados.