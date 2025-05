Davi Brito se envolve em polêmica com loja virtual ‘De Guê’

O vencedor do BBB 24, Davi Brito, se envolveu em uma nova polêmica nesta semana, após denúncias relacionadas à sua loja virtual “De Guê”, lançada recentemente pelo influenciador. Usuários da internet relataram um suposto vazamento de dados, além de possíveis problemas com direitos autorais e informações falsas divulgadas no site da loja.

Apesar das acusações, o ex-BBB se pronunciou nesta quarta-feira (21) em suas redes sociais e reforçou a confiabilidade e a segurança da loja virtual.

“Na Uze De Guê, nós trabalhamos com total transparência, credibilidade e confiança. Logo quando montamos a loja, procuramos um site bastante seguro, para que você, nosso cliente, pudesse comprar com seu cartão, com seu PIX, com o que for, colocando os seus dados, e que todos fossem protegidos com sucesso”, afirmou o baiano.

Davi também destacou que a loja tem sido um sucesso, com bons resultados de vendas:

“A gente inaugurou a loja tem nem um mês e, graças a Deus, ela tá indo muito bem, tá prosperando. Graças a Deus, isso só tende a crescer muito, muito mais”, acrescentou o influenciador.