Fãs aguardam pelo show do Raça Negra e Paulo Ricardo no Mangueirão

Quando a música é boa, a gente aumenta um pouco o som e espera pelo show do artista chegar à cidade para conferir. Então, já está sendo assim para os fãs do grupo Raça Negra e do cantor Paulo Ricardo. Esses dois nomes consagrados pelo público vão se apresentar em Belém no dia 14 de agosto, em um local muito especial e que traduz o tamanho do acolhimento dos paraenses para com eles: nada mais, nada menos que o Estádio Olímpico do Pará — Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), no bairro do Bengui. O show comemora os 4 anos do site O Antagônico.

Desde que a informação do show começou a circular, os admiradores da banda sagrada de pagode e do vocalista histórico do RPM se agitaram, passaram a ouvir os sucessos com um algo a mais e se prepararam para conferir a apresentação em grande estilo, em solo paraense. Não à toa: o Raça Negra é um grupo consagrado no pagode nacional desde o seu surgimento, em 1983, em São Paulo. O ritmo cadenciado e a voz na medida certa do vocalista Luiz Carlos fizeram — e fazem — muita gente cantar sucessos como “É Tarde Demais”, “Ciúme de Você”, “Doce Paixão”, “Cigana”, “Estou Mal”, “Cheia de Manias” e muitos outros.

VEJA MAIS

Tanto que, em qualquer conversa de bamba, quando o assunto é pagode, se não se falar no Raça Negra, não valeu. Que o diga a cantora Mart’nália, filha de Martinho da Vila. Ela gravou, em 2024, o disco Pagode da Mart’nália, reunindo canções imortais de pagode dos anos 1990 — com direito a “Cheia de Manias”.

Nesse time de fãs do Raça Negra em Belém está o jornalista Iran Souza, que guarda com carinho uma coleção de CDs e DVDs da banda. “O Raça Negra é que nem vinho: quanto mais o tempo passa, fica melhor”, diz logo Iran, morador do bairro do Marco.

Iran Souza: Raça Negra no coração (Foto: Divulgação)

Esse fã diz que o diferencial do Raça Negra é a balada romântica que o grupo leva nos álbuns e nos shows. “Quando você escuta ‘Doce Paixão’ e ‘Cheia de Manias’, é pedir para abrir uma cerveja e convidar a namorada, a esposa ou aquela amiga que está com você e sair a dançar. O jeito carinhoso com que a banda trata seus fãs, além do trabalho musical, é o que faz seus shows serem sempre lotados, uma marca que atravessa vários anos, gerações”, reitera Iran. Ele acompanha os 42 anos de sucesso da banda.

A relação de Iran Souza com o Raça Negra começa nos anos 1990. Os sobrinhos dele tinham um grupo de pagode, o ‘Quem de Nós’, e tocavam em casas noturnas de Belém, como African Bar, Olê Olá, Kalamazoo, Tuna Luso e outros espaços na RMB. Iran conferiu alguns shows deles. “Mas a relação com a banda Raça Negra ficou mais intensa a partir da inauguração do Clube do Samba, um bar no fundo do quintal da minha casa. Aí virei fã dessa banda que tem uma pegada romântica que aquece o coração dos apaixonados por onde passa”, ressalta.

Iran Souza sabe muito bem o motivo para gostar da banda. “É a capacidade de se reinventar, de criar músicas que, apesar de tratarem de temas comuns, do cotidiano como o amor, a saudade, conseguem transmitir uma energia fora do comum, uma energia contagiante e um romantismo inigualável.” São músicas marcantes. “É só perguntar a um fã do grupo que a pessoa enumera rapidamente uma dezena de canções. Isso é ser fã do Raça”, diz Iran.

Puro Rock

Paulo Ricardo é puro rock. Seja no inesquecível RPM seja em carreira solo. Paulo é baixista e toca com maestria suas composições e as de outros nomes do rock, do pop e de outros estilos. Por isso, um show dele, elétrico ou acústico, é sempre cercado por muita expectativa pelos fãs, como esse em Belém no mês de agosto celebrando 40 anos de carreira.

A digital influencer Amanda Valente mora em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará, e é muito fã de Paulo Ricardo. "Eu tinha 7 anos de idade quando comecei a me apaixonar pela aquela voz que eu ouvia no rádio, e, principalmente, depois que vi na TV o dono da voz, dono do olhar 43 e da boca mais sexy desse Brasil. Achei ele lindoooo e até hoje sigo uma fã apaixonada", declara Amanda.

Amanda Valente já se agendou para conferir o novo show de Paulo Ricardo (Foto: Divulgação)

Para ela, Paulo teve um ciclo, uma história muito linda no RPM, imprimindo sucessos como "Olhar 43", "Louras Geladas", "Revoluções por Minuto", "Alvorada Voraz", "Rádio Pirata" e a regravação de "London, London", de Caetano Veloso. Mas, em carreira solo, ele ficou mais à vontade para produzir a sua própria arte com mais autenticidade, como frisa Amanda.

"O diferencial do som de Paulo Ricardo está na combinação de sua voz única. Acho que ele é um artista completo; canta, compõe e toca seus instrumentos. Ele consegue criar uma atmosfera íntima e conectada com seus fãs nos shows, Ele explora diferentes estilos musicais, desde o rock até a MPB, mostrando sua habilidade em se adaptar e criar algo novo. Sou muito fã da arte dele!", pontua Amanda Valente. Entre as canções do artista de que mais gosta, Amanda aponta "Olhar 43", "Juvenilia" e "O Verso", canção lançada em 2004.

Amanda é daquelas fãs verdadeiras. "Fui a 6 shows, todos em Belém! Faço parte do maior fã que ele tem aqui em Belém, o @amordeverdadefc. Em todos os shows, a gente se reúne para curtir juntas. Vamos sempre buscá-lo no aeroporto e fazer aquela recepção que ele adora, bem paraense", relata a fã-clube do cantor, que não perdia nada quando o RPM se apresentava no programa do Chacrinha. "Eu assistia junto com meus avós, e isso faz parte da minha memória afetiva", completa. Por isso, conferir o show no Mangueirão é meta de Amanda e de todas do fã-clube.

Serviço

Evento: Aniversário de 4 anos do site O Antagônico — Raça Negra & Paulo Ricardo

Data: 14 de agosto

Local: Estádio Mangueirão, Belém – PA

Horário: 21h

Ingressos: à venda no site Bilheteria Digital,

variando de R$ 30 a R$ 240