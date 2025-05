Giovanna Antonelli inspira trajetória de estudante em Belém

Reconhecida nacionalmente por seus papéis marcantes na televisão, no cinema e no teatro, a atriz e empresária Giovanna Antonelli desembarca em Belém no dia 28 de maio para apresentar a palestra “Discurso do Óbvio”. O evento será realizado às 21h, no auditório central do Hangar Centro de Convenções, com ingressos disponíveis na Bilheteria Digital e nas lojas credenciadas pelo site. A realização é do site O Antagônico.

Em sua palestra, Antonelli convida o público a embarcar em uma jornada de autoconhecimento, superação e conexão com os próprios valores. De forma leve e instigante, a atriz apresenta exemplos práticos e histórias pessoais para provocar reflexões sobre padrões sociais e crenças limitantes, incentivando o resgate da essência individual e dos sonhos autênticos. A proposta é promover um reencontro com aquilo que realmente importa para cada pessoa, fugindo das amarras impostas pelo “discurso pronto”.

Giovanna também compartilhará sua vivência como empresária. Fundadora da GiOlaser, agora chamada GIO Estética Avançada, a atriz ajudou a transformar a marca em uma rede de franquias referência no setor de estética no Brasil. Em 2023, a empresa celebrou 10 anos de atuação com 400 unidades em funcionamento. Em 2024, a atriz vendeu sua participação no negócio para a gestora de capital Crescera, encerrando um ciclo de sucesso no empreendedorismo.

Ao longo de sua carreira, Giovanna Antonelli marcou gerações com personagens emblemáticos, como a Jade de O Clone, a Bárbara de Da Cor do Pecado, a Clara de Em Família, a Atena de A Regra do Jogo e a delegada Helô de Salve Jorge, papel que se tornou um verdadeiro símbolo de força feminina.

Foi justamente essa personagem que inspirou a jovem Luiza Rodrigues, estudante de Direito, a escolher a profissão. Fã declarada da atriz, Luiza conta que seu amor por Giovanna nasceu na infância, mas ganhou força mesmo com a exibição de Salve Jorge, em 2012.

“Minha paixão pela Giovanna de fato surgiu quando ela fez a personagem de delegada Helô na novela Salve Jorge. Apesar de já ter acompanhado ela ainda quando criança em novelas que foram sucesso na carreira dela, como O Clone, Laços de Família, Segundo Sol, Travessia e entre outras, Salve Jorge sempre foi a minha paixão com ela”, declara Luiza.

Mesmo sem ter conhecido a atriz pessoalmente, ela nutre grande admiração e conta como a artista influenciou diretamente em sua trajetória de vida. “Giovanna foi uma grande paixão para mim no papel dela como delegada Helô na novela Salve Jorge, onde ela me motivou a seguir a carreira do Direito para ser delegada igual a ela. E hoje já estou no último ano da faculdade de Direito e já passei no exame da OAB e, futuramente, quem sabe, me tornarei delegada”.

Para fãs como Luiza, a presença da atriz em Belém é motivo de celebração e emoção. A expectativa é grande para acompanhar de perto uma artista que, além de brilhar nas telas, também inspira sonhos e transforma vidas com sua trajetória.

Serviço:

Palestra “Discurso do Óbvio” com Giovanna Antonelli

Data: 28 de maio de 2025 (terça-feira)

Horário: 21h

Local: Auditório Central do Hangar – Centro de Convenções da Amazônia

Ingressos: Disponíveis na Bilheteria Digital e lojas credenciadas pelo site