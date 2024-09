Giovanna Antonelli encerra gravações do filme "Rio de Sangue" em Santarém, no Pará; assista

As gravações do filme "Rio de Sangue", estrelado por Giovanna Antonelli, encerraram na madrugada desta quinta-feira (12) em Santarém, no Pará. Após gravar a última cena, a atriz foi aplaudida pela equipe e recebeu presentes, como um escapulário amazônico com grafismos inspirados nas cerâmicas dos indígenas do Tapajós. As filmagens, dirigidas por Gustavo Bonafé, ocorriam desde o início de agosto.

ASSISTA:

Giovanna Antonelli desembarcou em Santarém no dia 14 de agosto, morando por um mês na região. Além de Giovanna, o filme conta com os atores Felipe Simas, Antônio Caloni, Ravel Cabral e Tiago Homci, além da atriz Alice Wegmann, que interpreta a filha da personagem de Giovanna. A trama gira em torno de uma policial cuja filha, que é médica, é sequestrada no Pará.

Cenas foram gravadas no bairro Nova República, onde uma delegacia de Jacareacanga foi reproduzida, e na Aldeia Bragança, situada no coração da Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós). O filme está previsto para estrear nos cinemas em 2025. No último domingo (08), Giovanna fez uma declaração sobre o estado paraense em suas redes sociais.

“Essa terra, tão rica em cultura, natureza e história, tem o poder de acolher e encantar. Desde que cheguei, me senti abraçada por esse povo caloroso e por uma energia incrível. Cada canto, cada sorriso, cada olhar carrega uma história de luta, de resistência, mas também de muito amor. O Pará não é apenas um lugar no mapa, é uma terra que toca o coração e a alma. Agradeço a todos que me receberam com tanto carinho e que fizeram desse momento algo inesquecível. O Brasil é lindo, e o Pará é uma prova viva disso”, disse a atriz.