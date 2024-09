Vídeo: Giovanna Antonelli posta vídeo pedindo adoção de cãozinho resgatado em Santarém

Nesta quinta-feira (12), a atriz Giovanna Antonelli compartilhou um vídeo onde demonstrou apoio à futura adoção de um cachorro resgatado na cidade de Santarém, no oeste do Pará. A atriz estava a trabalho na cidade, gravando o filme “Rio de Sangue”, quando começou a acompanhar a história do cãozinho.

Apelidado de ‘Belo’, o animal está em recuperação em uma Clínica Veterinária local, a quem Giovanna também elogiou no registro postado em seus stories do Instagram. “Cuidando muito bem, com muito carinho e ele tá ficando ótimo”, agradeceu a atriz.

No vídeo, a estrela deixou um registro da clínica que mostra a evolução do cachorro. Confira:

A estrela pediu aos seguidores para espalharem a notícia de que o cachorro em breve estará pronto para ser adotado e torce para que ele encontre uma família em breve e seja “muito feliz”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)