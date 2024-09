Em gravação no Pará, Giovanna Antonelli faz declaração: "terra que toca o coração e a alma"

A atriz Giovanna Antonelli está de passagem pelo Pará, gravando um filme. No longa, dirigido por Gustavo Bonafé, Giovanna interpreta a mãe da personagem vivida pela atriz Alice Wegmann. Neste domingo, 08, nas redes sociais, Giovanna fez uma declaração ao estado: “Filmar no Pará tem sido uma experiência transformadora”.

Confira a publicação:

“Essa terra, tão rica em cultura, natureza e história, tem o poder de acolher e encantar. Desde que cheguei, me senti abraçada por esse povo caloroso e por uma energia incrível. Cada canto, cada sorriso, cada olhar carrega uma história de luta, de resistência, mas também de muito amor. O Pará não é apenas um lugar no mapa, é uma terra que toca o coração e a alma. Agradeço a todos que me receberam com tanto carinho e que fizeram desse momento algo inesquecível. O Brasil é lindo, e o Pará é uma prova viva disso”, disse a atriz.

Giovanna está em gravação no Pará há mais de uma semana. O filme, que também conta com a participação de Felipe Simas, Antônio Caloni e Ravel Cabral, narra a história de uma policial cuja filha médica é sequestrada no Pará. A estreia nos cinemas está prevista para 2025.