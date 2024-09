VÍDEO: Ator paraense está no elenco do filme "Rio de Sangue", protagonizado por Giovanna Antonelli

O ator paraense Tiago Homci está no elenco do filme "Rio de Sangue", que está sendo gravado em Santarém, no oeste paraense. Este é o primeiro longa-metragem do ator, que interpreta um policial e contracena com as protagonistas Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, que interpretam mãe e filha. Dirigido por Gustavo Bonafé, o filme conta a história de uma policial cuja filha, que é médica, é sequestrada no Pará.

ASSISTA:

O elenco esteve gravando cenas no bairro Nova República, onde a produção reproduziu uma delegacia de Jacareacanga. "Meu chefe de polícia é interpretado por Ravel Cabral. Já tínhamos trabalhado juntos na novela 'Além do Horizonte', da TV Globo, mas não éramos do mesmo núcleo. É um ator que admiro muito. Também contraceno com as protagonistas, Giovanna Antonelli e Alice Wegmann, e com os talentosos Felipe Simas, Vinicius de Oliveira, Sérgio Menezes e Fernando Santana, que é meu parceiro policial!", disse Tiago ao O Liberal.

"Tenho tido a oportunidade de contracenar com grandes atores e atrizes nos trabalhos que estou fazendo. Para mim, é uma grande honra. O trabalho flui com mais verdade e facilidade. E, sem contar a direção de Gustavo Bonafé, que é um gênio!", finalizou o ator. A previsão é que o filme seja gravado na região até o final de setembro, com estreia nos cinemas prevista para 2025.