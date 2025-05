Maisa festeja 23 anos no Rio de Janeiro e reúne amigos próximos e globais; veja

Maisa Silva reuniu alguns amigos para comemorar a chegada de seus 23 anos em um rooftop na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (23). "Um novo ciclo se inicia e eu sigo agradecendo a Deus pela vida. Obrigada por tanto amor hoje e sempre!", declarou ela nas redes sociais.

Em Bday, Maisa reunde amigos famosos (Fotos: Thiago Martins / AgNews) João Vitor Silva (Foto: Thiago Martins / AgNews) João Guilherme (Foto: Thiago Martins / AgNews) João Guilherme (Foto: Thiago Martins / AgNews) Pedro Novaes e Duda Santos (Foto: Thiago Martins / AgNews) Pedro Novaes (Foto: Thiago Martins / AgNews) Carol Castro (Foto: Thiago Martins / AgNews) L7 (Foto: Thiago Martins / AgNews) João Guilherme (Foto: Thiago Martins / AgNews) Carol Castro (Foto: Thiago Martins / AgNews) Maisa (Foto: Thiago Martins / AgNews) Maisa (Foto: Thiago Martins / AgNews)

A atriz usou um vestidinho estampado justo ao corpo e com decote franzido. Para completar o visual, um par de botas de cano curto e sem salto. Já na beleza, Maisa usou um penteado semipreso que é uma de suas marcas registradas, estando com cabelo cacheado natural ou alisado para a novela "Garota do Momento".

Entre os convidados, estava parte do elenco da novela das 18h da TV Globo, "Garota do Momento", como Carol Castro, Pedro Novaes e Duda Santos. Além de amigos próximos como o rapper L7, que está na novela "Dona de Mim", a influenciadora Yá Burihan, que esteve na companhia do namorado, e João Guilherme Ávila.