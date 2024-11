‘Garota do Momento’ estreia com Maisa e Duda Santos; Gaby Amarantos está na trilha sonora

Nesta segunda-feira (04), estreia 'Garota do Momento', nova novela da seis da TV Globo, escrita por Alessandra Poggi com direção artística de Natalia Grimberg. Ambientada no final dos anos 1950, a história é uma fábula de esperança em um período de grande otimismo no Brasil.

Quem está com uma música na trilha sonora da novela é a cantora paraense Gaby Amarantos. Ela regravou a canção “A Noite do Meu Bem”, de Dolores Duran.

“Estou muito feliz de poder regravar essa música que eu amo. A versão está lindíssima, todo mundo tem que ouvir muito. E é uma música que as minhas avós ouviam, minha mãe ouvia. Acho que é super importante trazer para as novas gerações a nova versão dessa música. Recebi o convite da nossa autora da novela, a Alessandra Poggi, que é minha querida amiga e fiquei muito feliz dela ter pensado em ter a Gaby de alguma forma nessa novela”, conta a artista.

Alessandra Poggi foi autora também da novela Além da Ilusão, da Globo, de 2022, que marcou a estreia de Gaby Amarantos nos folhetins. Ela interpretava Emília Pereira que adorava cantar e sonhava em ser Rainha do Rádio.

“Fico feliz de poder exercer tantas funções como atriz, cantora e compositora. As artes são assim o meu grande combustível na vida. Estou cada vez mais expandido, sou CEO da minha empresa Amarante Eleva, liderando aí um grupo com várias pessoas maravilhosas que fazem parte dessa desse trabalho. Acho que é importante a gente mulher ocupar todos os espaços”, disse.

HISTÓRIA

Em 'Garota do Momento', Beatriz (Duda Santos) acredita desde os quatro anos ter sido abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro). Só que ela não sabe que, na verdade, Clarice perdeu a memória em um grave acidente. Dezesseis anos depois, quando finalmente descobre o paradeiro da mãe, Beatriz se depara com uma outra Bia (Maisa) em seu lugar e precisa lidar com essa nova realidade, dando início a uma jornada cheia de obstáculos. Nessa busca por identidade, surge o entendimento de sua potência, ao desafiar os padrões impostos na década de 1950, quando se torna garota-propaganda de uma das maiores empresas de sabonetes do país.

“Escolhi ambientar essa novela de época nos anos 1950, especificamente em 1958, por ser considerado por muitos um dos anos mais felizes do Brasil, com a Bossa Nova e o Cinema Novo surgindo, nosso país ganhando a Copa do Mundo pela primeira vez e a construção de Brasília. Tudo parecia mais bonito e feliz”, conta a autora Alessandra Poggi.

Clarice deixa a pequena Beatriz aos cuidados da sogra, Carmem (Solange Couto) e viaja de Petrópolis para cidade do Rio de Janeiro, na tentativa de participar de uma exposição em uma galeria de arte. Na capital, ela conhece o empresário Juliano Alencar (Fabio Assunção), herdeiro da Perfumaria Carioca. Ele se apaixona por ela à primeira vista e lhe propõe casamento. Essa união quase não acontece: Clarice flagra uma briga entre Juliano e a amante dele, Valéria (Julia Stockler), que acaba morrendo acidentalmente na confusão.

Quando vai denunciá-lo, Clarice sofre um grave acidente e perde parte da memória. Como se lembra apenas de que tinha uma filha chamada Beatriz, seu noivo e a mãe dele, a inescrupulosa Maristela (Lilia Cabral), aproveitam-se da situação e entregam a Clarice outra menina para criar, afirmando ser a filha dela, e por isso, batizada com o mesmo nome. Trata-se de Bia (Maisa), filha que Juliano teve com Valéria.

Para garantir que o plano dê certo, Maristela e Juliano criam um falso passado para Clarice, que inclui até uma família fictícia.

Outro triângulo amoroso vai movimentar a trama. Assim que chega ao Rio de Janeiro, o caminho de Beatriz se cruza com o de Beto (Pedro Novaes), jornalista e fotógrafo com ideias progressistas. Eles se conhecem de maneira inusitada durante um bloco de Carnaval. Uma conexão forte nasce entre os dois, e Beto fica encantado pela personalidade corajosa da jovem. “É uma loucura, mas, mesmo no meio daquela confusão, a Beatriz sabe que alguma coisa mágica aconteceu ali”, opina Duda.

O problema é que Beto é o noivo de Bia, a menina criada como se fosse filha de Clarice. Bia é mimada, autocentrada e sofre de uma doença cardíaca. Ao perceber o interesse do namorado por Beatriz, Bia começa a usar seu estado de saúde para manipulá-lo, fazendo com que ele se sinta culpado por pensar em terminar o relacionamento. “A Bia se acha muito perfeita. Para ela, todo mundo tem problemas, tem defeitos, menos ela”, comenta Maisa.

Em meio a tudo isso, uma reviravolta faz com que Beatriz seja escolhida como a garota-propaganda da Perfumaria Carioca, justamente a empresa da família Alencar.