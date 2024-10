Maisa promete maldade com pitada de humor em 'Garota do Momento'

Uma parte do elenco de 'Garota do Momento', próxima novela das seis da TV Globo, conversou com a imprensa nacional em coletiva virtual nesta terça-feira (15). Entre os artistas estava Maisa, que faz a sua estreia na emissora.

A atriz viverá a antagonista Bia, uma jovem mimada e caprichosa, que será a pedra no sapato da protagonista. “Quando começar a novela vocês já veem a história dela, o público sabe mais da Bia do que ela própria. Esse é o spoiler da personagem. Ela mora em uma casa, e não faz nem ideia do que ocorrer lá. Esse é o grande mistério da história”, disse Maisa.

Ambientada na década de 1950, a trama apresenta a busca de uma jovem interpretada por Duda Santos, pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil. Durante essa busca, os caminhos da mocinha da história e da personagem de Maisa se cruzam.

A Bia chega ao país depois de uma temporada morando nos Estados Unidos. Com uma realidade diferente da Beatriz (Duda), a jovem chega atualizada de cultura e imersa na moda internacional. Com essa história sendo contada no fim da década de 50, onde o rock americano fazia a cabeça dos jovens, a bossa nova chegava e se misturava às canções da Época de Ouro do rádio, a Seleção Brasileira era campeã da Copa do Mundo pela primeira vez e a indústria crescia como nunca, tudo sendo retratado em 'Garota do Momento'.

“Os looks dela merecem destaque. Ela está super fashion, com sapato de cerejinha fazendo as maiores maldades”, antecipa Maisa.

Bia sofre de uma doença cardíaca, o que a torna emocionalmente dependente do seu noivo Beto (Pedro Novaes), ela começa a usar seu estado de saúde para manipulá-lo.

“Já tinha feito peça no teatro mais nova, mas o universo da atuação entrou na minha vida através da novela. Então sempre foi um plano da minha vida atuar. A Bia chegou de uma maneira inesperada na minha vida, mas sabe quando você sente que aquilo é para você? Então desde o primeiro momento que eu falei com a Natalia Grimberg (diretora artística), quando ela chegou falando tudo sobre a Bia e empolgada, ela já veio com todas as características dela para mim. Achei interessante a história da Bia, mas também da novela”, relembra.

“Tem também esse desafio sobre a época em que a novela se passa. Mas poder recontar isso à nossa maneira é especial. A Bia é uma personagem que tem um problema cardíaco, ela morou fora do Brasil, então tem essa referência. Ela mistura inglês com português e tem essa pitada de humor. Ela é chata, uma antagonista que vai pegar no pé da protagonista”, acrescenta Maisa.

“Garota do Momento” estreia dia 04 de novembro.