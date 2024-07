VÍDEO: Maisa Silva aprende 'treme' do tecnomelody com Alane Dias em festa na Ilha do Combu

A atriz Maisa Silva, que está no estado do Pará participando de um projeto de uma marca de cosméticos, aproveitou ao máximo sua passagem. Além de visitar a Ilha de Cotijuba e passear de motorrete, a artista também se rendeu ao ritmo do tecnomelody, aprendendo a "tremer" durante uma festa patrocinada na Ilha do Combu. O evento contou com a presença de influenciadores digitais, artistas paraenses e show da banda Gang do Eletro.

Em um dos momentos mais animados da noite, a atriz não resistiu e se arriscou na dança. Guiada pela ex-BBB Alane Dias, pela influenciadora Thays Sintra e pela vocalista Keila Gentil, Maisa aprendeu o passinho típico de tremer os ombros. O momento foi registrado pela cantora Júlia Passos, que também estava na festa e ajudou a ensinar a atriz.

"Vocês já imaginaram ver algum dia a Maisa tremendo no rock doido???", escreveu Júlia na legenda do vídeo que compartilhou em suas redes sociais. "Eu já imaginei muitas coisas na vida, nenhuma delas tinha sido: a Maisa tremendo lá na ilha do Combu! HAHAAHAHAHAHA", completou.

Nos comentários do vídeo, Maisa brincou com a situação: "KKKKKK tentei o meu melhor sos. ❤️❤️". Durante sua visita, a atriz compartilhou algumas fotos em suas redes sociais. Confira:

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)