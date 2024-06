Alter do Chão: confira 10 celebridades que já foram ao caribe brasileiro

Alter do Chão, localizado em Santarém, no Pará, é conhecida como o "caribe brasileiro" e é uma das regiões mais procuradas por turistas e artistas no Brasil. Pensando nisso, a Redação Integrada de O Liberal separou 7 celebridades nacionais e internacionais que já exploraram os encantos da vila, confira.

Grazi Massafera

Grazi Massafera visitou a região para tirar fotos de uma coleção da C&A. (Foto: Instagram @massafera)

Em outubro de 2021, a atriz Grazi Massafera surpreendeu os fãs ao divulgar vários cliques em Alter do Chão. Recém separada de Caio Castro, a visita da celebridade teve o intuito de realizar o photoshoot de uma coleção de roupas inspirada em regiões brasileiras, idealizada pela C&A.



Felipe Andreoli e Rafa Brites

O casal Felipe Andreoli e Rafa Brites curtiram a calmaria do carnaval ao lado do primogênito. (Foto: Instagram @andreolifelipe)

No carnaval de 2019, o casal Felipe Andreoli e Rafa Brites aproveitaram a calmaria de Alter do Chão para descansar em família, acompanhados do seu primogênito. A viagem rendeu vários cliques deslumbrantes e o casal não deixou de destacar as delícias do Baixo Amazonas.

Samara Felippo e Giselle Batista

As atrizes Samara Felippo e Giselle Batista aproveitaram o fim e início de ano em Alter. (Foto: Instagram @sfelippo / @gisellebatista)

Samara Felippo e Giselle Batista também escolheram a vila para aproveitar um fim e início de ano especial. Apesar de não estarem viajando juntas, o passeio foi feito na mesma época e rendeu vários cliques e experiências únicas.

Whindersson Nunes

Whindersson não deixou de fazer trilhar e visitar as praias famosas da vila. (Foto: Instagram @whinderssonnunes)

Também em 2020, o humorista Whindersson Nunes surpreendeu os paraenses ao compartilhar várias fotos em pontos turísticos de Alter do Chão. O comediante divulgou os momentos especiais da viagem no TikTok e não deixou de fazer trilhas e curtir um belíssimo pôr do sol.

Príncipe Charles

Príncipe Charles visitou Alter e dançou carimbó com os locais. (Foto: Reprodução)

O caribe brasileiro também teve uma visita inesperada da realeza britânica. Em 2009, o herdeiro do trono passou pela ilha, dançou carimbó com os locais e atraiu diversos olhares curiosos. A viagem foi feita devido a fundação Prince’s Rainforest Project, um projeto criado em 2007 para ajudar na preservação da floresta.

Louis Partridge

O ator Louis Partridge foi flagrado em um bar de Alter do Chão. (Foto: Reprodução)

O ator Louis Partridge foi outro artista que também se deliciou pelos encantos de Alter. Conhecido pelo filme "Enola Holmes", da Netflix, a celebridade britânica surpreendeu os paraenses ao ser flagrado tomando cerveja em um bar da região, em 2022.

Mariana Rios

Mariana Rios em campanha publicitária em Alter do Chão (Reprodução/Instagram/@marianarios)

A atriz Mariana Rios desembarcou em Alter do Chão, em 2022, por motivos de trabalho e encantou seus seguidores com vídeo dançando carimbó na região.

Regina Casé

A artista Regina Casé visitou o lugar em uma viagem em família (Reprodução/Instagram/@reginacase)

A artista Regina Casé visitou o lugar em 2023, em uma viagem em família e durante a estadia declarou que ama a região do Tapajós. Em fotos que postou em suas redes sociais, ela aparece se divertindo com o filho Roque.

Gretchen

Em 2023, Gretchen divulgou algumas fotos tiradas pelo marido enquanto visitava a vila (Reprodução/Instagram/@mariagretchen)

Casada com o saxofonista paraense Esdras Souza, a artista Gretchen visita o Pará regularmente e uma de suas paradas tinha que ser em Alter do Chão. Em 2023, ela divulgou algumas fotos tiradas pelo marido enquanto visitava a vila.