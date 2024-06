Dá para ir para Alter do Chão em julho? Veja os melhores períodos para a viagem

Alter do Chão tem ganhado cada vez mais destaque como um destino muito buscado e desejado por turistas do mundo todo. Localizada no município de Santarém, no oeste do Pará, é conhecida como "Caribe Amazônico" por suas praias com faixas de areia branca e águas cristalinas. Mas será que dá para ir para Alter do Chão em julho? Vamos responder essa pergunta e explorar os melhores períodos para planejar sua viagem a esse destino encantador.

Julho é um bom mês para visitar Alter do Chão?

Julho pode não ser o melhor mês para visitar Alter do Chão, mas isso não significa que a viagem será um desperdício. Durante este período, a região ainda está na estação chuvosa, que se estende de dezembro a junho, com o volume de chuvas diminuindo gradualmente em julho. Isso significa que os rios e igarapés ainda estão cheios, e algumas praias podem estar submersas. As famosas praias de água doce, como a Ilha do Amor, podem não estar tão expostas como em outras épocas do ano.

No entanto, a paisagem exuberante da floresta amazônica e a riqueza da fauna e flora continuam impressionantes. Os passeios de barco pelos rios, as visitas às comunidades ribeirinhas e as trilhas na mata são opções que não dependem tanto das praias secas. Além disso, o clima é agradável, com temperaturas médias entre 23°C e 31°C, proporcionando um ambiente confortável para explorar a região.

Quais os melhores períodos para visitar Alter do Chão?

Para quem quer aproveitar ao máximo as praias de Alter do Chão, o melhor período para visitação é durante a estação seca, que vai de agosto a novembro. Durante esses meses, o nível dos rios baixa, revelando extensas faixas de areia branca que formam praias espetaculares, ideais para banho e atividades ao ar livre.

• Agosto a Novembro: Este é o período ideal para quem busca as praias de Alter do Chão em sua melhor forma. A Ilha do Amor, por exemplo, é uma das principais atrações com suas águas cristalinas e areia fina. Em setembro, acontece o Sairé, uma tradicional festa folclórica que mistura elementos religiosos e culturais, atraindo muitos turistas.



• Dezembro a Janeiro: Apesar de já estar no início da estação chuvosa, muitos turistas aproveitam as festividades de fim de ano para visitar a região. A paisagem continua bonita, e as chuvas não são constantes, permitindo aproveitar parte do dia ao ar livre.

O que torna Alter do Chão tão atrativo?

Alter do Chão oferece uma combinação única de belezas naturais e cultura local. Suas praias de água doce são comparáveis às melhores praias de litoral, mas com a vantagem de estarem cercadas pela exuberante Floresta Amazônica.

• Praias de água doce: A Ilha do Amor é a mais famosa, mas há outras como Ponta de Pedras e Ponta do Cururu que também encantam os visitantes.

• Floresta Nacional do Tapajós: Ideal para quem gosta de ecoturismo, com trilhas que permitem conhecer a fauna e flora locais.

• Lago Verde: Perfeito para passeios de canoa e observação da flora e fauna amazônica.

• Comunidades ribeirinhas: Experiências autênticas de convivência com as populações locais, conhecendo seu modo de vida e cultura.

• Festival do Sairé de Alter do Chão: A festa, que envolve o simbolismo da mistura entre o sagrado, é um dos maiores eventos culturais do Oeste do Pará, em 2024 será realizada na Vila Balneária de Alter do Chão no período de 19 a 23 de setembro.

Quais as celebridades já visitaram Alter do Chão?

Alter do Chão também tem atraído muitas celebridades que buscam um refúgio em meio à natureza. A atriz Bruna Lombardi, conhecida por seu amor pela natureza, já foi vista aproveitando as belezas do local. Samara Felippo, Giselle Batista, Whindersson Nunes, Príncipe Charles, Grazi Massafera, Felipe Andreoli e Rafa Brites estão entre os famosos que já foram conferir de perto a natureza exuberante do local e as enormes faixas de areia que intervém nas águas doces.

Em 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Janja Silva, visitaram o "Caribe Amazônico". Durante a viagem, eles conheceram a Ilha do Amor, localizada em frente à vila de Alter do Chão, além das praias de Jutuba, Ponta de Pedras e Cururu.