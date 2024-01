Pesquisa: Marajó e Alter do Chão aparecem entre destinos mais desejados pelos brasileiros em 2024

A pesquisa "Tendências de Turismo", divulgada pelo Ministério do Turismo na segunda-feira (22), revela que a Ilha do Marajó e Alter do Chão, em Santarém, no oeste do Pará, estão entre os destinos turísticos mais cobiçados pelos brasileiros em 2024. O levantamento inédito apresenta as tendências do turismo para o ano corrente e para o período do verão, de dezembro de 2023 a março de 2024.

A Ilha do Marajó ocupa a 10ª posição no ranking dos 15 destinos de maior interesse, com 5% de preferência, enquanto Alter do Chão figura em 15º lugar, com 4% da escolha dos viajantes.

O secretário do Pará, Eduardo Costa, destaca a singularidade e a beleza dos destinos, ressaltando a importância da pesquisa para orientar políticas públicas e guiar agências de viagens e o setor turístico paraense.

A pesquisa revela que 97% dos brasileiros planejam destinos nacionais para suas viagens de lazer no verão, com preferência por sol e praia (51%), seguido por rural/campo (9%), ecoturismo (9%), saúde e bem-estar (5%), diversão noturna (5%) e aventura (4%). Um em cada três brasileiros pretende viajar no verão.

Nordeste e Sudeste lideram as regiões preferidas para férias de verão, com 42% e 41%, respectivamente, enquanto a região Norte recebe 5% da preferência.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, destaca a importância dos novos dados para o setor. "As agências de viagens vão buscar informações nessa pesquisa divulgada agora, para o seu planejamento, em termos de construção de novos produtos turísticos, de novas rotas turísticas, saber o que é o sentimento do mercado, o que o turista busca e, sem dúvida nenhuma, esse Verão agora que já começou vai ser o melhor Verão da história do Brasil", disse.

Viagens são realizadas principalmente em companhia da família

Em relação ao comportamento dos viajantes, 66% planejam viagens de até 10 dias, com um gasto médio de R$ 1.877. A pesquisa mostra que as viagens são realizadas principalmente em companhia da família (60%), a dois (19%), com amigos (13%) ou sozinho (13%).

Os meios de transporte mais utilizados são carro próprio (45%), ônibus (29%) e avião (23%). Quanto à hospedagem, 47% optam por casa de amigos ou parentes, seguido de hotel (29%), pousadas (16%) e Airbnb (3%).

A pesquisa revela que 52% dos brasileiros que viajam com frequência começam a planejar suas viagens com três meses de antecedência, e 30% começam um mês antes. Quase metade dos entrevistados (47%) utiliza redes sociais como principal fonte de informação sobre destinos turísticos.

Quanto às viagens em 2024, a pesquisa aponta que 92% dos turistas escolherão destinos nacionais, sendo que 37% planejam fazer alguma viagem ainda este ano. O Nordeste é a preferência de 47% dos entrevistados, seguido pelo Sudeste com 38%. O turismo de sol e praia permanece como a preferência dos brasileiros em 2024, com 59%, seguido de natureza e ecoturismo (27%) e saúde e bem-estar (20%).