Santarém se consolida como rota turística com 28 cruzeiros confirmados em 2023

Mais do que entretenimento a bordo, a partir de cassinos, cinema e teatro, entre outros atrativos, as pessoas buscam viagens em navios com rotas marítimas que levem a lugares paradisíacos e, de preferência, exuberantes em recursos naturais.

Tanto é assim que, apesar de não estar na lista de destinos dos cruzeiros nacionais, de acordo com a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro, o Pará segue atraente por conta da rica biodiversidade, que o digam o município de Santarém e o distrito santareno de Alter do Chão, com 28 cruzeiros confirmados até março de 2024.

Santarém e Distrito de Alter do Chão na rota turística de cruzeiros

"A maioria dos navios são dos Estados Unidos e da Europa. Temos aqui agora 28 navios confirmados e alguns já estiveram”, confirmou o secretário de Turismo de Santarém, Alaércio Magalhães Cardoso, na sexta-feira (10).

Entre os navios que já passaram pelo oeste paraense estão navios como Seabourn Pursuit, que esteve no mês passado na região, e já no próximo 22, deste mês, está prevista a chegada do Azamara Quest. Esses dois navios têm 1.964 leitos, cada.

O secretário de turismo informou que o município se organiza com antecedência para recepcionar os viajantes. “Temos uma programação toda da prefeitura e do estado do Pará para receber os cruzeiristas na Companhia das Docas do Pará (CDP) como artistas locais, exposição de artesanato e cultura local, assim também em Alter do Chão”.

"Em Alter do Chão, eles descem no Centro de Atendimento ao Turista de Alter do Chão (CAT), também fazem visitação na vila, conhecendo o modo de vida dos moradores, e tem visitação à igreja de Nossa Senhora da Saúde e à orla de Alter”, afirmou Alaércio Cardoso.

Brasil tem previstos 35 navios para 2023/204, incluindo o Pará

Procurada pelo Grupo Liberal, a Associação Brasileira de Navios de Cruzeiro informou, em nota, na sexta-feira (9), que a temporada 2023/2024 reforça o retorno do Brasil como rota de companhias marítimas internacionais, com 35 navios de longo curso. O Pará está incluso e isso compreende a capital paraense, Belém.

Os cruzeiros são considerados um produto turístico completo. Em geral, os navios oferecem excelentes acomodações, e as viagens proporcionam também geração de renda nas cidades em que as embarcações atracam, movimentando as economias locais.

Conforme a Associação, o Brasil tem paradas em 45 destinos de 15 estados brasileiros, incluindo o Pará. "O estado do Pará participará desta temporada (2023/2024) com os destinos: Alter do Chão, Belém e Santarém. Os impactos para as cidades são muito positivos. A média de impacto econômico gerada por cada cruzeirista nas cidades de escala é de R$ 639,37”, informou.

Cruzeiro marítimo versus navio transatlântico

De acordo com as agências de viagens, a diferença é que, nos cruzeiros marítimos as rotas não são fixas e o seu principal objetivo é o entretenimento e o turismo e não o transporte de passageiros propriamente dito.