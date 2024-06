Luciano Huck é visto na Estação das Docas em Belém; saiba o motivo da visita do apresentador

Luciano Huck foi flagrado na Estação das Docas, em Belém, no início da tarde desta terça-feira (18/06). O apresentador do “Domingão” estava na Cidade das Mangueiras para gravar uma campanha publicitária, conforme as primeiras informações.

A visita repentina de Luciano Huck a Belém gerou grande repercussão nas redes sociais. Internautas começaram a especular que algum paraense pudesse ter ganhado R$ 1 milhão no “Familhão”, novo quadro do programa “Domingão com Huck”, exibido pela TV Globo.