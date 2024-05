VÍDEO: 'Descobri que a família da Lexa é do Pará', surpreende Luciano Huck, no 'Domingão'

O palco do "Domingão com Huck", da TV Globo, foi a pura conexão paraense. Além de ter o ritmo Calypso na disputa da "Dança dos Famosos", diversos artistas revelaram as suas experiências em terras paraenses e o seu amor pela dança local, neste domingo (19/05).

Depois de Pabllo Vittar falar de como dança na adolescência em Santa Izabel, Região Metropolitana de Belém, foi na vez de Lexa contar sobre o seu sangue paraense. A artista nasceu em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas morou um tempo em Belém.

VEJA MAIS

“Essa é a segunda semana que a gente está aqui enaltecendo a cultura do Pará, do Estado que a gente tem visitado muito, e tem boa parte da floresta Amazônica. Um Estado que tem uma culinária maravilhosa, um povo acolhedor e uma fé que move montanhas. E eu descobrir que a família da Lexa é do Pará”, disse o apresentador Luciano Huck.

“Sou carioca, mas com um pezinho no Pará”, disse a cantora.

Já Pabllo Vittar, que não parou de dança nenhum minuto, agradeceu o resgate do ritmo no "Dança dos Famosos": "Primeiramente, eu tenho que agradecer por esse resgate, por trazer a música do norte do país, o Calypso, o Brega, o Tecnobrega para cá, para que cheguem em outros lugares."