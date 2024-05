Calypso é o ritmo da 'Dança dos Famosos' deste domingo (19); veja as apresentações

Neste domingo (19/05), a "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, foi dia das duplas mostrarem seus desempenhos com o Calypso. Para desenvolver o ritmo paraense no palco, os competidores tiveram uma consultoria dos paraenses, coreógrafos e dançarinos, Rolon Ho e Thais Sousa.

A disputa foi entre os membros do grupo 2: Samuel de Assis, Lucy Alves, Bárbara Coelho, Juliano Floss, Enrique Diaz, Micael Borges e Lexa. Na bancada do júri artístico estavam Pabllo Vittar e Fátima Bernardes.

VEJA MAIS

A cantora não se conteve em cada apresentação, e dançava ao som das músicas paraenses. Inclusive, Pabllo contou que fazia muitos dos passos apresentados quando morava em Santa Izabel, na Região Metropolitana de Belém, ainda na adolescência.

Músicas apresentadas

Todas as apresentações foram com músicas de Joelma, desde quando ela era da banda Calypso até a sua carreira solo.

A primeira famosa a se apresentar foi Bárbara Coelho. Ela dançou "A Lua Me Traiu", com seu professor Vitor Avellar.

Juliano Floss e Dani Duran dançaram "Voando Pro Pará".

Lexa e Diego Basílio mostraram desenvoltura com a música "Dançando Calypso".

"Príncipe Encantado" foi dançada por Samuel de Assis e Lari Parison.

Lucy Alves e Fernando Perrotti mostram muito ritmo com a canção "Pra Me Conquistar".

Micael Borges e Nathalia Ramos dançaram ao som de "Pra te Esquecer".

"Acelerou" foi a música de Enrique Diaz e Gabe Cardoso.