VÍDEO: Homem surpreende Huck ao pedir namorada em casamento no Domingão

Um homem que estava na plateia do Domingão com Huck, da TV Globo, exibido neste domingo (09), surpreendeu a todos ao pedir a namorada em casamento durante o programa.

O pedido de casamento veio após uma brincadeira entre Dona Déa e Ed Gama. "Você aceita namorar comigo?", perguntou Ed, enquanto a mãe de Paulo Gustavo concordou. "Aceito", disse ela. Em seguida, os dois deram um selinho.

Luciano Huck então perguntou para a plateia se alguém estava se relacionando: "Tem alguém aqui que está namorando? Quer pedir alguém em namoro? Tem casal de namorados aqui?".

O apresentador segue em direação ao Nathan e Maria Eduarda, que estavam juntos na plateia, e revela que eles são namorados há sete meses.

O espectador pede uma "oportunidade" para Huck, que brinca: "Oportunidade do quê?". Foi aí que o rapaz começa a se declarar para a namorada. "Lembra aquele dia, na primeira vez que a gente se encontrou, que peguei sua bolsa com educação e você achou que eu iria te roubar?", pergunta ele. Huck até brinca com o começo da declaração, perguntando para o homem se ele era humorista igual Ed Gama.

Nathan continua se declarando e diz ser "muito apaixonado" por Maria Eduarda, até que ele pede a namorada em casamento e ela aceita. Na sequência, Huck se mostrou surpreso. "Agora estamos falando sério neste programa. Agora eu senti firmeza. Eu não esperava. Felicidades ao casal. Me manda o convite do casamento."

O apresentador prometeu dar uma geladeira ao casal, como presente de casamento.