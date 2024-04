Série documental vai mostrar trajetória de Maderito e a história do tecnobrega em Belém

O tecnobrega se tornará tema de um episódio da série documental ‘Favela.Doc’, uma iniciativa que apresenta grandes nomes artísticos das periferias de todo o Brasil. Os produtores da série estarão em Belém de 17 a 21 de abril para mostrar a trajetória de Maderito, um dos mais influentes nomes do tecnobrega no Pará.

Famoso por seu trabalho na banda Gang do Eletro, Maderito será o principal personagem do episódio. Através das produções musicais do cantor e compositor, a série vai mostrar a história do surgimento do tecnobrega e a sua popularidade, que foi ganhando fãs por todo o Brasil.

De acordo com o artista, além do gênero musical, a série mostrará a história de sua vida e a jornada até ele obter sucesso com a Gang do Eletro.

“Eu vou mostrar a história do Maderito, um moleque que nasceu na periferia da Cremação e que hoje em dia está aí, com sucesso nacional e foi até ao palco de uma cerimônia de uma olimpíada, no Maracanã, junto com a Gang do Eletro. Então a gente vai apresentar a história de como tudo isso surgiu”, explica o músico.

E por falar em sucesso, o trabalho artístico de Maderito ganhou ainda mais relevância recentemente, com o anúncio do novo álbum de Pabllo Vittar ‘Batidão Tropical Vol 2’. O disco conta com participações especiais da Gang do Eletro, incluindo Will Love e o próprio Maderito.

Sobre este momento na carreira, o paraense expressa muita gratidão pelo alcance que suas músicas estão tendo.

“O momento atual da minha carreira é maravilhoso. Sempre tem vitórias e as derrotas, mas isso faz parte da vida. Hoje em dia eu estou muito feliz, tenho minha família, estou lutando para ter nossa casa, nosso carro, mas isso aí é tudo no tempo de Deus. Eu estou muito feliz mesmo com o nosso sucesso, as minhas músicas tocando nacionalmente, mundialmente e agora fazendo parceria com grandes artistas, como a Pabllo Vittar e a Gaby Amarantos”, declara Maderito.

Com suas músicas ganhando destaque nacional, Maderito considera estar vivendo um excelente momento da carreira (Foto: Larissa Primo)

Ainda falando sobre o documentário, Maderito afirma que episódio sobre o tecnobrega na série Favela Doc promete se aprofundar no universo cultural do gênero musical, que possui características únicas e marcantes na identidade paraense.

“O público vai conhecer a verdadeira história raiz do tecnobrega, sem maquiagem. A verdadeira história de onde começou, toda aquela logística, aquela imensidão do movimento raiz, que nasceu na Cremação e está até este momento acontecendo. Eu vou mostrar as coisas que realmente acontecem nesse movimento, as festas de aparelhagem, o vendedor de churrasquinho, os fãs-clubes, a gente vai mostrar muita coisa boa que o público não sabe sobre a nossa origem”, garante o cantor.

Sobre a série ‘Favela.Doc’

Além do Pará, a série documental Favela.Doc também tem episódios na Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Distrito Federal. Com o objetivo de se aprofundar na estrutura da música periférica brasileira, as gravações são realizadas dentro de comunidades de seis estados brasileiros. As filmagens vão abordar diversos gêneros musicais desenvolvidos nas comunidades, entre eles: funk, trap, samba, grime/drill, R&B, pagode baiano, bregafunk e do próprio tecnobrega. As particularidades de cada ritmo serão demonstradas através de personagens que vivem a musicalidade em cada região do país.

A série Favela.Doc tem o objetivo de se aprofundar na estrutura da música periférica brasileira (Foto: Larissa Primo)

A série é realizada através de uma coprodução entre a agência Um Nome, realizadora do festival Favela Sounds, e a Odun Filmes, responsável por obras como “Um dia com Jerusa” e “Mato Adentro”. A previsão é que ‘Favela.Doc’ seja lançada em 2025.