Terceira edição do Rainha das Matas será gravada para virar documentário

Sete candidatas sobem ao palco na comunidade do Pedral, no município de Soure, no Marajó, em busca do título de Rainha das Matas, neste domingo (17). O concurso, que surgiu de uma paródia do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval, está no seu terceiro ano consecutivo.

Com foco LGBTQIAPN+, o Rainha das Matas leva uma mensagem de conscientização ambiental, com fantasias ecológicas, confeccionadas exclusivamente com materiais extraídos da floresta, como folhas e galhos. Este ano o tema é sustentabilidade.

“O Rainha das Matas surgiu através de uma brincadeira na entrada das matas da Comunidade do Pedral, quando pessoas se reuniram para catar bacuri e ao sair dessa mata, uma das pessoas saiu com uma palha de Inajazeiro, e começou a fazer também um desfile. Nós ficávamos cantando ‘Papaya’, música tema do Rainha das Rainhas. Pegamos umas crianças, colocamos como jurados e Paola ficou apresentando. As outras entraram cheias de matos e teve-se a ideia de criar o Rainha das Matas”, relembra Edenil Gonçalves, conhecido como Ágata Felina, é produtor do concurso.

O objetivo do Rainha das Matas é incentivar a preservação do meio ambiente e levar essa mensagem de conscientização. “Esse debate precisa ser levado tanto para a comunidade quanto para as pessoas de um modo geral. A Comunidade do Pedral é afastada do centro urbano da cidade, então nós precisamos trazer essas pessoas do centro para dentro dessa localidade, que é uma comunidade rural. Além disso, queremos mostrar para essas pessoas que o meio ambiente precisa ser preservado. Por isso, este ano resolvemos criar o evento em cima da sustentabilidade que é para mostrar o reaproveitamento de materiais que seriam descartados na natureza”, explica Edenil.

Brunessa Tavares é quem vai passar a coroa este ano. Ela desfilou em 2023 com a fantasia “Devastação”, o que deu ainda mais destaque para as causas do concurso.

Lohany Stefanini foi coroada em 2022, na estreia do Rainha das Matas.

“O concurso trata-se de uma junção do movimento LGBT com a comunidade local para a preservação do meio ambiente e a conscientização da comunidade em geral, na questão sustentável como eu expliquei ainda agora, e também incentivar o plantio de novas árvores e não desmatar”, finaliza o produtor do Rainha das Matas.

DOCUMENTÁRIO

Toda a beleza, cor e elementos entregues no Rainha das Matas chamaram atenção do jornalista do Grupo Liberal, Ismaelino Pinto. Ele descobriu o concurso em 2023 e a partir dessa vivência viu nossas possibilidades.

“Fiu fazer a cobertura para o Grupo Liberal e a partir daí aconteceu uma conversa com o Emanoel Freitas e a Tizuka Yamasaki. Falamos sobre a possibilidade de fazer um vídeo, na verdade fazer um documentário, sobre o Rainha das Matas. Estive lá e fiquei impressionado, é um evento que tem muitas vertentes, ele passa por várias questões, como identitária, do movimento ecológico, de preservação, do movimento de aceitação e respeito daqueles participantes, de como a comunidade abraça esse evento. É uma releitura, uma paródia, do Rainha das Rainhas, que começou pequeno e hoje, todo mundo se desloca para essa comunidade”, pontua Ismaelino Pinto.

Emanoel Freitas, que está na Direção Artística e Produção Executiva, do documentário “Rainha das Matas”, chegou no Marajó na última quinta-feira (14), pela manhã. Desde os primeiros momentos ele acompanhou a vivência e preparação das candidatas.

“Esse projeto contará tudo o que envolve a proposta: o posicionamento da comunidade LGBT de Soure e a relação delas com a comunidade do Pedral onde acontece o concurso desde a primeira edição e o olhar de cada uma das pessoas envolvidas com a proposta quanto a proteção ambiental, sustentabilidade, defesa da floresta”, disse Emanoel Freitas.

“Para mim tem sido surpreendente o quanto cada uma delas está comprometida com a proposta do projeto e do concurso. Elas vivem intensamente a cada momento. E se entregam completamente usando principalmente a criatividade para surpreender a todos. Na apresentação das candidatas já foi um espetáculo à parte. Estou ansioso para ver o resultado no concurso do próximo domingo”, acrescenta.

A ideia original e roteiro do doc é de Ismaelino Pinto, a direção de fotografia é de Osmar Júnior, a supervisão artística é de Tizuka Yamasaki e a realização é da Imaginaria Entretenimentos.