Maisa Silva passeia de barco na Ilha de Cotijuba e compartilha experiências na web

Maisa Silva usou o perfil no Instagram neste sábado (13/7) para compartilhar fotos suas curtindo a Ilha de Cotijuba, no Pará, nos últimos dias. No álbum, a atriz mostrar registros pelos locais que passou ao participar de uma ação de uma marca de cosméticos.

A artista mostrou que aproveitou uma viagem de barco pela manhã e que escolheu look a dedo para curtir o dia. Maisa apareceu de tranças com flores no cabelo, além de roupas em tons terrosos para explorar o local. "Manhã na ilha", escreveu ela na legenda da publicação, que recebeu elogios dos internautas