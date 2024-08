Fim da série ‘De Volta aos 15’: última temporada já está disponível na Netflix

A série “De Volta aos 15” chegou ao final com a 3ª temporada, disponível na Netflix nessa quarta-feira (21). Em seis episódios, a produção encerra a história baseada em livro de mesmo nome escrito por Bruna Vieira. O elenco conta com Maisa Silva, Camila Queiroz, João Guilherme, Bruno Montaleone, Klara Castanho e Yana Sardenberg.

VEJA MAIS

Confira o trailer da 3ª temporada da série “De Volta aos 15”

No terceiro ano do seriado, Anita (Maisa Silva/Camila Queiroz) está com 18 anos e estuda Artes Visuais na faculdade. Enquanto precisa lidar com a nova rotina e a vida em uma república, ela descobre que outra pessoa está viajando pelo tempo. Os rumos da história de Anita podem ser alterados com as novas regras do jogo.

Nessa terça-feira (20), um dia antes do lançamento da 3ª temporada, a Netflix publicou no YouTube cenas exclusivas. Assista.

Em seu perfil no Instagram, Maisa disse que não está pronta para se despedir da série. Nos comentários, fãs expressaram o amor por “De Volta aos 15”. “Pelo amor de Deus, o que custava fazer só mais 10 temporadas?”, brincou um usuário. “Não aceito que essa é a última. Faz mais?”, pediu outro.

Camila, nos stories da rede social, compartilhou cliques de bastidores e fez uma recomendação aos espectadores: “Preparem os lencinhos”. Veja as fotos abaixo.

Camila Queiroz como Anita em "De Volta aos 15" (Reprodução / Instagram)

Camila Queiroz e outros membros do elenco da série "De Volta aos 15" (Reprodução / Instagram)

Camila Queiroz e Juliana Paiva nos bastidores da série "De Volta aos 15" (Reprodução / Instagram)

Autora do livro “De Volta aos 15”, Bruna Vieira publicou um vídeo no Instagram ensinando a “ter um dia bom dando play” na série. “Chorei no trabalho assistindo ao último episódio, acredita?”, disse uma internauta. “Já fiz e recomendo esse tutorial”, disse outra.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)