Viagem no tempo com Camila Queiroz e Maisa

A série juvenil "De Volta aos 15", estreia hoje, 25, na Netflix. No elenco Maisa e Camila Queiroz, fazem a Anita. A personagem vive o processo de amadurecimento entre as fases da vida.

Claro que essa volta no tempo é impossível, mas, na ficção, essa viagem é vivenciada com o Anita. Aos 30 anos, ela não está bem com a sua vida, acidentalmente consegue voltar para os seus 15 anos. Porém, o segredo desse retorno, é que a mentalidade da jovem continua como se ela tivesse 30.

“De Volta aos 15” tem como base o livro de Bruna Vieira.

A série transporta o público para reviver o ano de 2006, algo que também aconteceu com Camila Queiroz. A atriz lembra que ao receber o texto se sentiu atraída pela personagem. "Quando comecei a ler o roteiro e vi que começa com uma música da Pitty, voltei para os meus 15 anos na hora. Nem tinha 15, tinha 13, em 2006”, afirma em entrevista ao Estadão.

No processo de caracterização, Maisa ficou curiosa para saber como fariam para que elas tivessem alguma semelhança. "O que será que vão fazer com nossos cabelos?", pensava. Um dos problemas que esbarraram é que o cabelo de Camila é liso.

"Como é que nós íamos ficar parecidas já que somos tão diferentes? Mas com o trabalho de caracterização da equipe, que foi incrível, ficamos sim parecidas", garante Maisa. O mesmo diz Camila Queiroz, que também acredita que a equipe conseguiu levar semelhança entre elas: "O cabelo da Maisa é um patrimônio nacional, isso é um fato, e, para o meu cabelo chegar perto do dela, eram horas de trabalho de uma equipe incansável."

Camila antecipa como foi possível alcançar mais conexão entre ela e Maisa: "Estudamos bastante para isso aconteceu conosco".

"A gente conseguiu trazer um pouco de nós duas para a personagem", diz Maisa. "Quando você e tá próxima de alguém por muito tempo, a dupla acaba ficando com muitas semelhanças. Como a gente estava fazendo a mesma pessoa