Os Simpsons: episódio “prevê” conflito entre Rússia e Ucrânia

No meio do caos da invasão russa na Ucrânia, um episódio da série Os Simpsons que foi ao ar em 1998 começou a viralizar nas redes sociais. Isso porque o episódio falar sobre a tensão entre os dois países. Nas redes sociais, as postagens brincam com as previsões que a série já fez sobre outros eventos. Al Jean, produtor da série, disse: “Fico triste em dizer que essa não era uma previsão difícil de fazer”.

No episódio em questão, Homer está num submarino participando de um treinamento militar. Sem querer, ele ejeta o capitão do veículo diretamente em águas russas, iniciando um incidente internacional. A Rússia acaba revelando que a União Soviética nunca acabou, reconstruindo o Muro de Berlim e colocando soldados e tanques nas ruas.

“Eu odeio dizer isso, mas eu nasci em 1961, então 30 anos da minha vida foram vividos com o fantasma da União Soviética. Então, para mim, isso é mais regra do que previsão. Só assumimos que as coisas dariam errado”, explica Al Jean em entrevista ao site The Hollywood Reporter.

“Esse é o tipo de previsão em que fazemos referência a algo que estava acontecendo, e depois acontece de novo — nós esperávamos que nunca aconteceria, mas infelizmente acontece”, completou.