Bruno Montaleone explora diversas facetas no cinema, stremings e TV e revela planos profissionais

Bruno Montaleone, aos 27 anos e com uma carreira de 7 anos, vem se destacando como um dos talentos em ascensão no cenário audiovisual. Ao longo deste ano, o ator protagonizou papéis de destaque em produções dos serviços de streaming, no cinema e na TV brasileira, consolidando sua presença na indústria de entretenimento. Hoje, Bruno pode ser visto em dose tripla na Netflix, com sua mais recente estreia no filme “O Lado Bom de Ser Traída”, que foi disponibilizado no último dia 25 de outubro e promete levar ao público suspense, amor, drama, ação e muitas cenas picantes. Neste novo projeto, Montaleone contracena com Giovanna Lancellotti.

O ator conversou com o Grupo Liberal e compartilhou como se preparou como dar vida a Thiago no novo lançamento da Netflix. Baseando o livro homônimo da autora Sue Hecker, pseudônimo da escritora brasileira Débora Gimenez’, a trama foi adaptada para as telas, e consequentemente, reabriu um método de estudo de personagem para o artista, que meses atrás interpretou o mocinho Ian Clark nos cinemas em “Perdida”, best-seller de Carina Rissi.

Segundo Bruno, ele precisou percorrer várias etapas para se preparar, passando por ler o livro para entender a história até pesquisar na internet sobre o que os leitores gostariam de encontrar ao assistir o produto. “Depois vem o meu entendimento sobre o meu personagem, que é onde dou a minha cara. É legal ter bastante informação sobre o que se está fazendo, quanto mais, melhor”, acrescentou sobre sua preparação.

Ainda na Netflix, o ator tem participações na série “De Volta aos 15”, que já teve a terceira temporada confirmada. Nela, Bruno interpreta Fabrício, um papel compartilhado com o ator João Guilherme; e no “Diários de Intercâmbio” ao lado de Larissa Manoel, filme que atingiu o topo de ranking nacional logo na sua estreia em 2021.

A diversidade de personagens não é uma coincidência na carreira de Bruno. As escolhas de papéis somatizam também desafios profissionais na vida do ator, que gosta de trazer impactos positivos na vida dos espectadores e fãs.

"Tenho tido a sorte e também busco pegar personagens distintos, até como forma de me experimentar nos mais diversos lugares. É legal vestir um personagem e logo depois ter a chance de fazer algo diferente, de certa forma, eles vão ditando as fases da minha vida. A preparação é sempre uma fase importante para a gente poder trocar os moldes do Bruno e do personagem antigo, para algo inovador nascer. Meus personagens têm acompanhado esse meu desejo”, afirmou Bruno.

Trajetória

Em sua carreira, Montaleone também teve várias participações em diversas produções de televisão. Ele estreou na TV Globo em “Malhação: Seu Lugar no Mundo”; continuo a jornada em “O Tempo não Para”, “Verdade Secretas II’ e no início do ano participou da novela das seis, “Amor Perfeito”, como Ivan, vivendo o filho de Paulo Betti e Zezé Polessa, e irmão do personagem Thiago Lacerda.

Questionado sobre o cenário audiovisual brasileiro, Bruno diz se sentir otimista por ver diversas produções em todas as áreas sendo produzidas, e espera que o espaço também abra oportunidades para novos atores. Para si próprio, o ator deseja continuar transitante em áreas opostas e projetos que possam enriquecer seu trabalho.

"Esse foi um ano muito satisfatório para mim. O que eu posso dizer é que eu espero que os meus trabalhos abram boas portas para novos desafios. É revigorante e viciante isso que eu faço, e quero poder cada vez mais me explorar em histórias cada vez mais atraentes", declarou Bruno.