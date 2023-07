‘Perdida’ baseado nos livros de Carina Rissi chega aos cinemas e fãs paraenses vibram

O filme “Perdida”, baseado no livro best-seller de Carina Rissi, chega oficialmente aos cinemas hoje (13). A obra nacional é estrelada por Giovanna Grigio, que interpreta Sofia, uma jovem moderna e super independente que leva uma vida comum, mas vê tudo mudar ao usar um celular emprestado e ser teletransportada para um século XIX. Com um enredo romântico e pitadas de humor, o público vai acompanhar a protagonista se apaixonando pelo mocinho Ian Clark (Bruno Montaleone), mas também vivendo choques de costumes ao lidar com uma época diferente.

Toda a magia encontrada nas páginas do primeiro livro da série, que leva o nome do longa, estará dentro das telinhas. É o que garantiu a autora Carina Rissi, que conversou com o Grupo Liberal nos últimos dias, e comentou sobre a expectativa para o lançamento.

Assista ao trailer:

“Tenho certeza de que elas ficarão encantadas! O filme é grandioso em todos os aspectos, tudo aquilo que nós sonhamos juntas”, afirmou a escritora.

Segundo Carina, livro e filme se encontram e se fundem na produção que está sendo lançada, mas lembra que trata-se de uma adaptação e que mudanças tiveram que ser feitas. “O que me deixou feliz é que elas poderiam facilmente estar nas páginas dos livros”, acrescentou.

A última vez que a autora esteve em Belém foi em 2019 para lançar o livro “Amor Sob Encomenda”. Durante a estádia, ela disse ter se apaixonado pelo clima e culinária da cidade, além da recepção calorosa dos fãs.

“Me sinto em casa no Pará. Minhas meninas paraenses me mimam demais. Já ganhei os banhos, bombons. Elas são maravilhosas e infinitamente pacientes”, declarou.

Giovanna Grigio disse ter gostado muito de dar vida à Sofia. Apesar de ter ficado apavorada no começo por saber que era uma personagem muito querida, se dedicou bastante para deixar o público e a autora felizes com o seu trabalho.

Giovanna Grigio interpreta Sofia em "Perdida" (Divulgação)

“É um peso, uma responsabilidade, mas coloquei muito no lugar da Carina e pensei no que ela queria. Eu amo a Sofia, acho ela maravilhosa e me diverti muito fazendo”, afirmou Grigio sobre se identificar com Sofia.

Fãs vibram com adaptação

Para matar a curiosidade do público, dias antes em algumas salas espalhadas pelo país o filme já estava em cartaz como pré-estreia. A estudante de marketing Juliany Quintanilha, 23, não perdeu a oportunidade e foi assistir. Ela, que é uma das administradoras do Perdida Pará, fã clube oficial dedicado à Carina, disse ter ficado muito animada com a adaptação.

Camila Queiroz (à esquerda), Juliany Quintanilha e Paula Ferreira são donas de um fã clube dedicado à Carina Rissi (Amanda Martins / Especial O Liberal)

“O filme cumpriu muito em relação tanto ao elenco quanto ao cenário, que é maravilhoso. E ver que todo o cenário é brasileiro me deixou muito orgulhosa”, afirmou Juliany que assim como os outros fãs esperou sete anos para ver o longa.

A cantora Camila Querioz, 32 anos, que também é uma das administradoras, disse que apesar das críticas em relação aos atores não serem “tão fiéis” às características dos personagens, quando os nomes foram divulgados, isso não influenciou no andamento do filme.

“Estamos planejando um encontro de fãs para assistir o filme em Belém. Vai ter entregas de mimos, vamos bater um papo antes e falar sobre as expectativas. Fizemos até camisas para assistir, estamos muito felizes”, declarou Camila.

Paula Ferreira, 27, é fã da série Perdida e ajuda Juliany e Camila a administrar a página no Instagram, mas diferente das amigas ainda não assistiu ao filme e está ansiosa para o encontro. “Quero que todos nós possamos surtar juntos assistindo ao filme”, disse aos risos sobre esperar a boa recepção dos fãs.