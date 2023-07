Carina Rissi, autora de ‘Perdida’, diz se sentir em casa quando chega ao Pará: 'Pessoas calorosas'

Carina Rissi, autora da série que inspirou o filme “Perdida”, lançado nos cinemas nesta quinta-feira (13), já esteve em Belém algumas vezes ao longo da carreira e diz se sentir em casa quando chega ao Pará. Em entrevista ao Grupo Liberal, a escritora elogiou a culinária do Estado e revelou vontade de marcar um encontro com os fãs na Estação das Docas.

VEJA MAIS

A última vez que Carina esteve na capital paraense foi em outubro de 2019 para lançar o livro “Amor Sob Encomenda”. Durante a estádia, ela disse ter se apaixonado pelo clima e comidas servidas, como o açaí e o sorvete de bacuri, além de mencionar a recepção calorosa.

“Era um sonho antigo conhecer a cidade, um dos muitos presentes que a minha profissão proporcionou. Amo tudo em Belém, o clima, a comida, e mais que tudo, as pessoas e a maneira calorosa como me recepcionam. Me sinto muito em casa no Pará”, declarou em entrevista ao jornal.

Carina disse que é sempre muito presenteada com mimos regionais quando visita Belém. Ela já ganhou os famosos banhos-de-cheiro, bombons e biscoitinhos. “Elas são maravilhosas e infinitamente pacientes”, disse sobre as fãs.

A autora de “Procura-se Um Marido” e “No Mundo de Luna” tem um fã clube paraense oficializado por ela, o Perdida Pará. Com mais de 1.900 mil seguidores no Instagram, o perfil divulga os lançamentos de Carina, como também realiza interações e reúne admiradores da escritora em todas as regiões do Brasil.

Para Carina Rissi, o grupo, que começou com fãs paraenses, é um presente em sua vida. “Elas são incríveis comigo, minhas obras, minhas personagens. Meu sonho é poder me reunir com elas em alguma conta da cidade só para papear. Nas Docas, quem sabe? É um dos meus lugares preferidos na cidade”, acrescentou.