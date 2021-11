Ator Bruno Montaleone também deixa 'Verdades Secretas 2'

O ator Bruno Montaleone, que interpreta o modelo e garoto de programa Matheus, em "Verdades Secretas 2", também deixou o elenco da série do Globoplay, nesta terça-feira, 23. A decisão chamou a atenção por ter ocorrido logo após o embróglio envolvendo a atriz Camila Queiroz e o autor Walcyr Carrasco, que culminou com a demissão da protagonista.

Bruno estava escalado para a próxima novela das 18h horas, "Além da Ilusão". A saída da emissora "se deu por vontade do ator" e foi definida "em comum acordo", informou a Globo em nota.

Alguns veículos relacionaram as duas baixas na série mencionando que Bruno tem o mesmo empresário de Camila Queiroz. O ator reprovou o comentário e postou nos Stories do Instagram o trecho de uma entrevista de Denzel Washington dizendo que "as notícias não têm responsabilidade" e "não falam a verdade".

Nota da assessoria do ator (Reprodução)

Em seguida, Bruno postou uma nota informando que passou por um ano de "ritmo intenso de gravações”, pois, antes de "Verdades Secretas 2", ele esteve em "Diário de Intercâmbio", "Detetive Madeinusa" e "De Volta aos 15", que foram trabalhos realizados em sequência. E, por esse motivo, "não se sentiu apto a continuar na nova novela da seis por todo o desgaste físico ao qual esteve se submetendo”.

Bruno Montaleone ressaltou, ainda, que a decisão não foi tomada por seus empresários,e mencionou que os mesmos mantêm "cordial, respeitosa e longínqua relação com a TV Globo.”