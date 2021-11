TV Globo e Camila Queiroz poderão se enfrentar na justiça

O rompimento entre Camila Queiroz e a TV Globo deve parar nos tribunais. Segundo o site Notícias da TV, a emissora está reunindo provas para processar a atriz que não gravou as últimas cenas de "Verdades Secretas II".

A Globo estaria analisando processar Camila e o escritório que gerencia sua carreira. A emissora dos Marinho está colhendo provas para provar o dano extrapatrimonial causado pela atriz e pela 13th Productions, em decorrência da saída de Camila antes do final das filmagens do folhetim.

Por seu lado, Camila Queiroz, que interpretou Angel, teria comentado que foi maltratada e perseguida por alguns membros da alta cúpula da emissora dos Marinho. A artista teria provas de que sofreu assédio moral com injúria, difamação e ameaças. Além de gravações comprometedoras, a moça teria registros de conversas com a direção da emissora que poderá levar na provável batalha judicial.

RELEMBRE - No dia 17, a TV Globo divulgou uma nota informando que a atriz Camila Queiroz não fazia mais parte do elenco de Verdades Secretas 2. Segundo a emissora, a protagonista principal da trama teria feito diversas exigências que não puderam ser cumpridas. Camila negou por nota dizendo que sempre tentou negociar e que estava sendo perseguida por ter mudado a natureza de seu contrato com a emissora.