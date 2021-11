Saiba quem vai ficar no lugar de Camila Queiroz em 'Verdades Secretas 2'

Walcyr Carrasco tem um nome como aposta para substituir Camila Queiroz após a polêmica saída da atriz da Globo antes do final de “Verdades Secretas 2”. O nome de Júlia Byrro, que vive Lara no folhetim, foi apontado para o lugar de Angel na terceira temporada da produção. As informações são do UOL e Terra.

O autor criou a personagem Lara e apostou na ninfeta, que pode ser a protagonista da próxima temporada.

Em “VS2”, Lara é irmã de Guilherme (Gabriel Leone), ex-marido de Angel, que morre durante a 2ª temporada. A personagem deixa o colégio interno, que era bancado pelo irmão, e decide se mudar para São Paulo. Ela busca uma carreira de modelo e quer se vingar de Angel.

Para encerrar a participação da protagonista, uma dublê foi convocada para gravar uma cena de morte da modelo. Um dos possíveis finais da atual temporada é que Lara seja a assassina de Angel.

Júlia estreou nas telinhas aos 20 anos, em "Verdades Secretas 2".

A Globo anunciou que a produção da 3ª temporada começou há um mês. A ideia é que a nova edição da trama comece a ser gravada no primeiro semestre de 2022.