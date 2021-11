Por Walcyr Carrasco, Camila Queiroz não pisaria mais na Globo

O autor de 'Verdades Secretas' Walcyr Carrasco quer distância de Camila Queiroz. Ao saber das exigências de Camila para assinar um contrato adicional para gravar as últimas cenas da segunda temporada da novela, que incluiriam mudar o fim da personagem e um acordo para que Angel estivesse em Verdades III, Walcyr não teria se contido.

“Por mim, Camila Queiroz nunca mais pisa na Globo”, disse o autor segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Metrópoles. De acordo com a jornalista, Camila teria faltado o último dia de gravação da novela e apresentou um atestado médico para justificar a ausência.

Nem o autor, nem a emissora concordaram com as exigências de Camila e preferiram demitir a atriz. Após a não renovação do contrato, a Globo decidiu que substituirá a atriz por uma dublê nas gravações das últimas cenas de Angel, que termina morta na trama.

A direção estaria correndo contra o tempo para achar uma dublê parecida com Camila para gravar a cena em que Angel é morta. Na trama, ela seria assassinada por Lara (Julia Byrro), que viraria a protagonista de Verdades Secretas 3.

A atriz nega a versão da Globo e declarou em nota que cumpriu com todas as exigências profissionais e alega ter sido punida por ter mudado o contrato com a emissora.