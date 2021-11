Camila Queiroz se pronuncia sobre polêmica com Walcyr Carrasco: ‘Vim mostrar a cara’

Na tarde desta quinta-feira (18), Camila Queiroz quebrou o silêncio pela primeira vez após a polêmica da suposta demissão do elenco de ‘Verdades Secretas 2’. Pelo Stories do Instagram, ela falou que não queria passar por essa situação e que também não imaginava toda a proporção que o caso tomou nas redes sociais.

“Sei que vocês estão esperando muito e, por isso, eu vim falar e mostrar a cara. Nunca tinha vivido nada parecido com isso, tamanha exposição. Todas as vezes que tentaram colocar meu nome em polêmicas e fofocas, eu sempre tentei fugir, ficar na minha, mais reservada. Não ter que ficar provando que eu tava certa ou o meu lado da história para ninguém. Mas dessa vez me jogaram aqui e eu não tenho o que fazer”, iniciou a atriz.

Na mesma postagem, a atriz falou sobre sempre tentar ser sincera com os fãs e pessoas que acompanham seu trabalho, e agradeceu o apoio que sempre recebeu: “Procurei ter uma relação verdadeira com vocês, nas redes sociais. Então, a primeira coisa que eu queria fazer é agradecer as mensagens dos meus amigos, dos fã-clubes, dos fãs da novela, os meus pais, pois esse carinho e apoio de vocês é fundamental”, afirmou Camila.

(Reprodução: Instagram)

A atriz disse que ainda não se sente pronta para falar sobre tudo, mas negou ter tentado alterar a novela. Também pediu aos fãs e seguidores para não acreditarem nas notícias que estão sendo divulgadas sobre ela: “Foi tudo muito dolorido e difícil. Só queria pedir para vocês não acreditarem nessas matérias que estão saindo. Disseram que eu tentei mudar o final da novela, isso não existe”, finalizou.