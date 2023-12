Paraense Amanda Linhares é escolhida para a terceira temporada da série ‘De Volta aos 15’ da Netflix

A atriz paraense Amanda Linhares foi escolhida para a terceira temporada da série original Netflix "De Volta aos 15". A jovem comemorou a notícia com um vídeo compartilhado no Instagram, onde mostra a reação de familiares e amigos, ao contar o novo passo em sua carreira. Em entrevista para a reportagem de O Liberal, a artista conta o processo de seleção, personagem e planos para 2024.

VEJA MAIS

Atualmente Amanda mora em São Paulo, mas continua fazendo visitas regulares a Belém. A atriz relembrou que antes de ser chamada para o teste de elenco da série "De Volta aos 15", foi a São Paulo para integrar o elenco do espetáculo musical "Lisbela e o Prisioneiro", depois disso, fez trabalhos com publicidade. "Eu madrugo vendo a disponibilidade de casting dos trabalhos e começo a me inscrever em tudo que engloba meu perfil. Então o mercado do audiovisual com os comerciais me ajuda muito, não só com rotina, mas a custear cursos, materiais, fotos, monólogos", disse.

Entre seus trabalhos recentes estão peças para as Fábricas de Cultura de São Paulo com Mfiori Produtora de Teatro Musical: “O estranho mundo de jack”, “Se eu perder esse trem: um musical com as músicas de Adoniran Barbosa”, “A Pequena Sereia”, além de participar de outros projetos, tais como “A Hospedaria”, com a orquestra do Colégio Ouro Preto, foi guia do museu da série “The Boys”, destacou.

Sobre o processo de escolha do elenco e sua personagem na terceira temporada da série da Netflix, ela declara que não pode contar o nome da personagem, e precisa esperar as divulgações da empresa, mas adiantou que será divertido. "O nome da personagem ainda não foi revelado para a imprensa, mas o que posso adiantar é que vai ser alguém muito importante nessa temporada universitária! Acredito que o público vai gostar muito de todo o contexto em que a personagem está presente. Assim eu espero, né?", contou.

Questionada sobre seus planos, Amanda confessa que pretende continuar estudando e se aperfeiçoando na área e apostará no audiovisual. "Continuar trabalhando com melhores estratégias de carreira, principalmente. Entender mais o mercado do audiovisual e estar pronta para isso. Investir em aperfeiçoamentos para melhorar o que me incomoda, ir lapidando meus objetivos", reforçou.

"Principalmente minha autoconfiança que ainda me sabota em momentos preciosos. Trazer meu solo “Cadê a outra?” para São Paulo, contando com as leis de incentivo. E me organizar para tirar férias, mesmo que de poucos dias, já que passei dois anos trabalhando sem parar", concluiu.

A dica da atriz para quem está começando e também pretende investir em uma carreira fora de Belém é: "Num lugar de troca, acredito que o que posso dizer aos meus colegas de profissão é que continuem. Abracem o seu hoje, seus projetos, seus sonhos, os parceiros que fazem os trabalhos acontecerem a muitas mãos. Acredito que se a gente confia no nosso próprio trabalho, não há margem de impedimentos. Porque acreditar envolve fazer metas, traçar planos, abdicações para realizações, e sinceridade com nossos objetivos, até mesmo quando eles mudam", finalizou.